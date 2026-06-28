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AjansHaber Yaşam İstanbul’da 5 bin kişilik horonla Guinness rekoru kırıldı

İstanbul’da 5 bin kişilik horonla Guinness rekoru kırıldı

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu öncülüğünde Maltepe Etkinlik Alanı’nda düzenlenen organizasyonda, 5 bin kostümlü folklorcu aynı anda horon oynayarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

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İstanbul’da 5 bin kişilik horonla Guinness rekoru kırıldı

Türkiye Halk Oyunları Federasyonunun öncülüğünde İstanbul’da gerçekleştirilen rekor denemesinde, 5 bin kostümlü folklorcu aynı anda horon oynadı.

Maltepe Etkinlik Alanı’ndaki deneme öncesinde Guinness Türkiye Temsilcisi Şeyda Subaşı, katılımcılara kurallara ilişkin bilgi verdi.

Çeşitli illerden gelen folklorcular, "Horon bizumdur" sloganıyla alanda horon halkası oluşturdu.

Rekor denemesi öncesinde katılımcılara seslenen İstanbul Valisi Davut Gül, kültürel değerlere sahip çıkmanın önemine dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Horon da bizim, halay da bizim ve bu topraklarda bize ait olan her şeyi sahiplenmemiz, bunu gelecek kuşaklara aktarmamız da hepimizin en önemli borcu."

Alanda oluşan renkli görüntünün Türkiye’nin en güzel tablolarından biri olduğunu ifade eden İstanbul Valisi Gül, birlik ve kardeşlik vurgusu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Rabb'im birliğimizi, bütünlüğümüzü, kardeşliğimizi daim etsin. Bu vesileyle emeği geçenlere, Sayın Cumhurbaşkanımızın tebriklerini ve teşekkürlerini iletiyor, hepinize saygılar sunuyorum.”

“Bizler kültürümüze, geçmişimize sahip çıkıyoruz”

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hüseyin Güler de organizasyona destek veren paydaşlara teşekkür ederek, etkinliğin Türkiye açısından önemli olduğunu belirtti.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Güler, birlik ve kültürel değerlere sahip çıkma mesajı vererek şunları söyledi:

"Bu, ülkemiz açısından çok büyük bir organizasyon. Bu büyük organizasyon, bir davanın neticesinde ortaya çıkmış bir sonuç olacak, birazdan açıklanacak. Birbirimize nasıl bağlı olduğumuzu, istediğimiz zaman devletimizle, milletimizle bir araya geldiğimizde tek yürek olduğumuzu bütün dünyaya göstereceğimiz en büyük organizasyonlardan bir tanesi. Bizler kültürümüze, geçmişimize sahip çıkıyoruz. Burada hiçbir kimsenin kültür yağmacılığına müsaade etmiyoruz."

Güler, gelecek yıl İzmir’de 15 bin kişiyle "zeybek" rekoru kırmayı hedeflediklerini de bildirdi.

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen ise Rizeli olduğunu hatırlatarak, horon denemesinde katılımcıların başarılı olacağına inandığını ve organizasyonun Maltepe’de yapılmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Aynı anda 5 bin kostümlü folklorcunun katıldığı rekor denemesinin startını İstanbul Valisi Gül verdi.

Yaklaşık 3 dakika boyunca horon oynayan folklorcular, ardından Guinness hakemlerinin değerlendirmesini bekledi.

Guinness Türkiye Temsilcisi Şeyda Subaşı, Türk Halk Oyunları Kategorisi’nde Türkiye Halk Oyunları Federasyonunun başarılı olduğunu duyurdu.

Katılımcılar, rekor denemesinin başarıyla sonuçlanmasını horon oynayarak kutladı.

 

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