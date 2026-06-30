Seferihisar Belediye Başkanı Yetişkin tutuklandı

İzmir’in Seferihisar Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile birlikte 12 şüpheli tutuklandı.

12 şüpheli hakkında tutuklama kararı

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in yanı sıra başkan yardımcısı İ.K, özel kalem müdürü İ.Ç, yapı kontrol müdür vekili M.U. ve şehir plancısı N.Ö.E’nin de aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı. Mahkeme, 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

Soruşturma kapsamında 26 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti

Soruşturma kapsamında daha önce Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Onur Yiğit, Seferihisar Belediye Başkan yardımcıları N.H. ve İ.K. ile İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi D.B’nin de aralarında bulunduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İzmir merkezli İstanbul, Adana ve Aydın’da 25 Haziran’da düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında yer alan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit’in annesi Meryem Yiğit ile Ö.F.S., emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında Onur Yiğit ile İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi D.B. hakkında “ev hapsi” şeklinde adli kontrol kararı uygulanırken, şüphelilerden E.K. ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.