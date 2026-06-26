Seferihisar Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında imar müdürü tutuklandı

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan E.U.’nun emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında daha önce Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P. ile bazı inşaat firması yetkilileri ve şirket temsilcileri de tutuklanmıştı. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın eşi Nermin Günay hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, bazı şüpheliler ise serbest bırakılmıştı.

Öte yandan soruşturmanın genişletilmesi kapsamında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit’in de aralarında bulunduğu 25 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.