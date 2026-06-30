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AjansHaber Gündem İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 39 şüpheli gözaltında

İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 39 şüpheli gözaltında

İstanbul’da DEAŞ’a yönelik eş zamanlı operasyonda, örgüte finans sağladıkları ve yasa dışı faaliyet yürüttükleri belirlenen 39 şüpheli yakalandı.

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İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 39 şüpheli gözaltında
KAYNAK: (AA)

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, yasa dışı dernek ve mescitlerde örgüt propagandası yaptıkları, fitre, zekat ve infak adı altında para topladıkları belirlenen 39 şüpheli gözaltına alındı.

Yasa dışı mescitlerde faaliyet yürüttüler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekiplerince yürütülen soruşturmada, “Taksici Muhammed (K)” kod adlı Orhan Küçük’ün örgüt yanlısı kişilere sözde liderlik yaptığı tespit edildi.

Şüphelilerin kendilerine ait yasa dışı dernek ve mescitlerde dini içerikli ders ve sohbetler düzenledikleri, örgüt sempatizanlarından fitre, zekat ve infak adı altında para topladıkları belirlendi.

43 adrese eş zamanlı operasyon

Soruşturma kapsamında şüphelilerin radikal söylemlerle örgüte taban kazandırmaya çalıştıkları ve devletin İslami hükümlere göre yönetilmediği yönünde propaganda yaptıkları tespit edildi.

Başsavcılığın 42 şüpheli hakkında verdiği gözaltı kararının ardından, İstanbul’da 2’si yasa dışı mescit olmak üzere 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 39 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 50 fişek, 2 kesici-delici bıçak, 1 dron ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

#deaş operasyon
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