Venezuela’daki deprem felaketinde can kaybı 1719’a yükseldi

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, yaptığı açıklamada depremlerden 22 bin 619 kişinin etkilendiğini, hasar gören 855 binadan 189’unun tamamen yıkıldığını belirtti.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran’da Yaracuy eyaletinde 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiğini duyurmuştu. Depremlerin merkez üssünün Yumare ve San Felipe kentleri yakınları olduğu, sarsıntıların sırasıyla 10 ve 21,9 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirilmişti.

Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), depremlerin neden olduğu doğrudan fiziksel hasarın yaklaşık 6,7 milyar dolar olduğunu açıklarken, 27 Haziran itibarıyla kayıp ihbarı yapılan kişi sayısının 68 bini aştığı belirtilmişti.

Arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü ülkede, enkaz altındaki kişilere ulaşılmaya çalışılırken can kaybı ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.