İsrail-Lübnan anlaşması yeni bir barışın mı, yeni bir krizin mi habercisi?

El-Cezire'nin 27-28 Haziran tarihli analiz ve haberlerine göre anlaşma, İsrail ile Lübnan arasında ateşkesi kalıcı hale getirmeyi hedeflese de, uygulamaya ilişkin şartlar ve bölgesel gelişmeler sürecin oldukça kırılgan olduğunu gösteriyor.

Barışın anahtarı: Hizbullah’ın silahsızlandırılması

Anlaşmanın en kritik maddesi, ateşkesin kalıcı olmasının Hizbullah’ın silahsızlandırılmasına bağlanması.

Buna göre;

• Hizbullah’ın silahlı varlığı Lübnan ordusu tarafından tasfiye edilecek.

• İsrail, Hizbullah’ın tehdit oluşturmadığının doğrulanmasının ardından güney Lübnan’dan aşamalı olarak çekilecek.

• Süreci ABD öncülüğündeki uluslararası mekanizma denetleyecek.

• Güney Lübnan’ın yeniden inşası ve sivillerin dönüşü hedeflenecek.

Ancak tam da bu madde, anlaşmanın en büyük tartışmasını oluşturuyor.

Uzmanlara göre Hizbullah yalnızca askeri bir yapı değil aynı zamanda Lübnan siyasetinde ve Şii toplumunda güçlü bir aktör konumunda bulunuyor. Bu nedenle örgütün silah bırakmasının yalnızca askeri değil, aynı zamanda siyasi ve toplumsal sonuçları olacak.

Hizbullah anlaşmayı reddetti

Anlaşmanın açıklanmasının ardından Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım sert tepki gösterdi.

Kasım, anlaşmayı “Lübnan’ın egemeniyetinden vazgeçmesi”, “aşağılayıcı” ve “teslimiyet” olarak nitelendirerek kabul etmeyeceklerini açıkladı.

Örgüt, İsrail’in Lübnan topraklarında bulunduğu sürece silah bırakmayacağını savunuyor.

Bu durum, anlaşmanın uygulanabilirliği konusunda en büyük soru işareti olarak değerlendiriliyor.

İsrail saldırıları devam etti

Barış umutlarını zayıflatan ilk gelişme ise imzadan yalnızca iki gün sonra yaşandı.

İsrail ordusu güney Lübnan’da yeniden hava saldırıları düzenledi.

İsrail yönetimi saldırıları, Hizbullah’ın askeri altyapısını hedef aldığını belirterek meşru müdafaa kapsamında değerlendirdi.

Buna karşılık Lübnan yönetimi ve Hizbullah ise bunun anlaşmanın ruhuna aykırı olduğunu savundu.

Henüz yürürlüğe giren bir anlaşmanın ardından çatışmaların yeniden başlaması, sahadaki güven ortamını ciddi biçimde sarstı.

Beyrut sokaklarında protestolar

Anlaşmaya yalnızca Hizbullah değil, Lübnan’ın farklı kesimlerinden de tepkiler geldi.

Başkent Beyrut’ta düzenlenen protestolarda göstericiler, anlaşmanın İsrail lehine hazırlandığını savundu.

Göstericiler;

• İsrail’in işgal ettiği bölgelerden tamamen çekilmediğini,

• Silahsızlanma şartının tek taraflı olduğunu,

• Lübnan’ın egemenlik haklarının zedelendiğini,

• ABD’nin sürece tarafsız ara bulucu olarak yaklaşmadığını

ileri sürdü.

Öte yandan anlaşmayı destekleyen kesimler ise yıllardır süren savaşların ülkeyi ekonomik ve sosyal açıdan çökme noktasına getirdiğini belirterek artık diplomatik çözüm gerektiğini savunuyor.

Bu tablo, Lübnan toplumunun da kendi içinde ikiye bölündüğünü ortaya koyuyor.

Bölgesel kriz anlaşmayı tehdit ediyor

El Cezire'nin analizinde dikkat çekilen en önemli unsur ise Lübnan dosyasının artık tek başına değerlendirilemeyeceği.

ABD ile İran arasında son günlerde yaşanan karşılıklı saldırılar, Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilim ve tarafların birbirlerine yönelik askeri hamleleri, bölgedeki diplomatik zemini yeniden sarsıyor.

İki ülke arasında daha önce varılan mutabakatın geleceği de bu nedenle tartışmalı hale gelmiş durumda.

Uzmanlara göre İran destekli Hizbullah’ın geleceği ile ABD-İran ilişkileri birbirinden bağımsız değil.

ABD ile İran arasında yaşanabilecek yeni bir askeri tırmanış, Lübnan’daki anlaşmanın uygulanmasını doğrudan etkileyebilir.

Dolayısıyla İsrail-Lübnan anlaşması yalnızca iki ülkeyi değil, bölgedeki daha geniş güç mücadelesini de içine alan bir denklem haline geliyor.

Kriz mi, barış mı?

Ortaya çıkan tablo iki farklı ihtimali aynı anda barındırıyor.

Barış ihtimalini güçlendiren unsurlar şu şekilde değerlendiriliyor:

• İlk kez bu kadar kapsamlı bir siyasi çerçevenin oluşturulması,

• Yeniden imar planlarının gündeme gelmesi,

• Sivillerin evlerine dönebilme umudu,

• Diplomatik mekanizmanın kurulması.

Kriz ihtimalini güçlendiren gelişmeler ise:

• Hizbullah’ın anlaşmayı kesin biçimde reddetmesi,

• İsrail’in saldırılarını sürdürmesi,

• Lübnan iç siyasetindeki derin kutuplaşma,

• ABD-İran geriliminin yeniden tırmanması.



İsrail ile Lübnan arasında imzalanan çerçeve anlaşması, kağıt üzerinde onlarca yıllık çatışmayı sona erdirebilecek tarihi bir fırsat sunuyor. Ancak anlaşmanın başarısı yalnızca imzalara değil Hizbullah’ın tutumuna, İsrail’in sahadaki askeri faaliyetlerine, Lübnan’daki siyasi uzlaşıya ve ABD-İran hattındaki gerilimin seyrine bağlı.

Bugünkü tabloya bakıldığında anlaşma, kesin bir barıştan ziyade barış ile yeni bir kriz arasında duran kırılgan bir geçiş süreci olarak değerlendiriliyor.