Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berdimuhamedov ile görüştü

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Türkmenistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye ile Türkmenistan arasındaki iş birliğini geliştirmeye devam edeceklerini belirterek, bu doğrultuda karşılıklı adımların sürdürüleceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Berdimuhamedov’u Türk Devletleri Teşkilatının 13. Zirvesi ile COP31 İklim Zirvesi’ne davet ederken, doğum gününü de kutladı.