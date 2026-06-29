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AjansHaber Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz ile telefonda görüştü

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, görüşmede Türkiye-Almanya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuların ele alındığı belirtildi.

İkili ilişkiler ve iş birliği mesajı

Paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin hedeflendiğini ve bu doğrultuda karşılıklı adımların sürdürülmesinin önem taşıdığını ifade ettiği aktarıldı.

NATO vurgusu

Erdoğan’ın, Ankara’da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi’nde Avrupa’nın NATO çerçevesinde savunma kapasitesini güçlendirmesi ve “Transatlantik bağın” korunması yönünde güçlü bir iradenin ortaya konulmasını beklediklerini ilettiği bildirildi.

Rusya-Ukrayna mesajı

Paylaşımda ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Rusya-Ukrayna savaşının kalıcı bir barışla sonuçlanması için Türkiye’nin çabalarını sürdürdüğünü, müzakerelerin yeniden başlatılması ve diplomatik sürecin canlandırılması için girişimlerin devam ettiğini ifade ettiği kaydedildi.

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