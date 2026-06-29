SEDDK’dan trafik sigortasında yeni düzenlemeler

SEDDK’den yapılan açıklamada, eylem planı kapsamında daha önce eksper hesaplamalarının standartlaştırılması, eksper atamalarında akıllı sisteme geçilmesi ve değer kaybı tazminatının maddi hasarla birlikte hesaplanarak hak sahiplerine ödenmesine yönelik düzenlemelerin uygulamaya alındığı hatırlatıldı.

Yasa dışı hasar aracılığına yeni düzenleme

Açıklamada, eylem planının dördüncü aşaması kapsamında kanuna aykırı şekilde hasar aracılığı faaliyetinde bulunan yapılara yönelik yeni bir genelgenin yürürlüğe girdiği bildirildi.

Düzenlemeyle, yasa dışı faaliyet gösteren yapılara yönelik adli ve idari yaptırımların daha etkin uygulanmasının ve hasar süreçlerinin doğrudan sigorta şirketleri aracılığıyla sonuçlandırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Ortak Hasar İhbar Merkezi devreye alınacak

Eylem planının beşinci aşaması kapsamında ise vatandaşların kaza ihbarlarını tek merkezden hızlı ve kolay şekilde iletebilmelerini sağlayacak Ortak Hasar İhbar Merkezinin (OHİM) yakın zamanda hizmete alınacağı kaydedildi.

Açıklamada, tüm sigorta şirketlerinin sisteme entegre olacağı belirtilerek, “Kurumumuz, sigorta hasar tazmin süreçlerini basitleştirerek işlem yükünü azaltıp işlem hızını artıran düzenlemelere devam edecektir.” ifadelerine yer verildi.