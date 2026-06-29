Dışişleri Bakanlığından İsrail’in Suriye saldırılarına kınama

29.06.2026 16:44

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Suriye’nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliğini ihlal ederek Kuneytra ve Dera’ya gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İsrail’in, Suriye’nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına Kuneytra ve Dera’ya gerçekleştirdiği saldırıları güçlü şekilde kınıyoruz. Suriye halkının can ve mal güvenliğini hiçe sayan, bölgedeki sivillerin hayatını her geçen gün daha da zorlaştıran bu saldırılar, uluslararası hukukun ve 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’nın açık ihlalini teşkil etmektedir. Suriye’nin 2024 yılının Aralık ayından bu yana kaydettiği gelişmeyi ve bölgenin istikrarını hedef alan bu saldırıların sonlandırılması hususunda uluslararası toplumun üzerine düşeni yerine getirmesine yönelik çağrımızı yineliyoruz.”