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AjansHaber Gündem İçişleri Bakanlığı duyurdu: 39 ilde DEAŞ operasyonu, 361 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 39 ilde DEAŞ operasyonu, 361 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, DEAŞ terör örgütüne yönelik 39 ilde düzenlenen operasyonlarda 361 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı duyurdu: 39 ilde DEAŞ operasyonu, 361 şüpheli yakalandı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar kapsamında Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova ve Tekirdağ’da operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü ve örgüte finansal destek sağladığı tespit edilen 361 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız silah ve mühimmat, örgütsel dokümanlar, dijital materyaller ve finansal varlıklar ele geçirildi.

 

#deaş operasyon
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