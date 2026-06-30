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AjansHaber Spor TFF açıkladı: “Yabancı oyuncu kuralında değişiklik yok”

TFF açıkladı: “Yabancı oyuncu kuralında değişiklik yok”

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’de 2026-2027 sezonunda uygulanacak yabancı oyuncu kuralına ilişkin daha önce paylaşılan esaslarda değişikliğe gidilmeyeceğini duyurdu.

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TFF açıkladı: “Yabancı oyuncu kuralında değişiklik yok”

TFF’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, 10+4 olarak uygulanan yabancı futbolcu kuralında değişiklik yapılmayacağı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Son günlerde kamuoyunda sıkça tartışılan Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda uygulanacak yabancı oyuncu kuralına ilişkin daha önce paylaşılan esaslarda herhangi bir değişikliğe gidilmesi söz konusu değildir. Geçtiğimiz sezon başında bu sezon uygulanacağını duyurduğumuz yabancı futbolcu uygulaması kapsamında, kulüplerin A takım listesinde yer vereceği 10 yabancı futbolcu için herhangi bir yaş kriteri aranmamaktadır. A takım listelerine 14 yabancı futbolcunun yazılması halinde en az 4'ünün 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunluluğu bulunmaktadır.”

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