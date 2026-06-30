TFF Amatör İşler Kurulu Başkanı Azeri: “Süre verirsek futbolcu yetişir”

TFF’nin 14 bölgenin katılımıyla düzenlediği UEFA Regions Cup Türkiye Finalleri dolayısıyla Erzurum’da bulunan TFF Amatör İşler Kurulu Başkanı Selçuk Azeri, Türk futbolunda genç oyuncuların gelişimine katkı sağlayacak projelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun talimatıyla Türk futbolunu gençleştirmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Azeri, amatör liglerde hayata geçirilen düzenlemelere ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Futbol rekabet ama aynı zamanda çocukların şevkinin kırılmaması, oyuncu değişikliklerinin fazla olması, A takım dediğimiz kategorilerde gençlere daha fazla yer verilmesi gibi amatör, süper amatör ve bölgesel amatör ligde çeşitli düzenlemeler yaptık.”

Gençlerin profesyonel takımlar tarafından fark edilmesi hedefleniyor

Futbolda eğitim, planlama ve kurumsallaşmanın önemine dikkati çeken Azeri, özellikle alt yaş kategorilerinde kısa vadeli başarı hedefi yerine çocukların gelişimini önceleyen bir anlayışın gerekli olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

“Özellikle büyük şehirlerde kulüplerimiz hemen yarışmalara katılmak, başarılı olmak istiyor. Bu U11'den başlıyor. Hep kısa vadeli programlar ama doğrusu tam olarak bu değil. Çocuklara önce futbolu sevdirmek, kardeşlik, rekabet, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak gerekiyor. İyi birey olmaları ve iyi vakit geçirecekleri yerler olması lazım. Yavaş yavaş rekabet olunca kendini geliştirmeye başlıyor. Bu sene yapacağımız değişiklikler, bazı uygulamalar olacak. Turnuvaların daha yaygınlaşması, kulüplerimizin geniş katılım göstermesi, amatördeki gençlerimizi profesyonel takımların fark etmelerini sağlamak için organizasyonları buna göre ayarlamak gibi düzenlemeleri yapacağız. Bunun çalışmaları bitmek üzere. Temmuz ayı içerisinde bunun açıklamasını yapacağız.”

“18 yaş altında eğitim kalitesini artırmayı hedefliyoruz”

Azeri, 18 yaş altı yaş grubunun Türk futbolunun geleceği açısından büyük önem taşıdığını dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

“Bizim için değerli olan her zaman söylüyorum 18 yaş altında eğitim kalitesini artırarak milli takıma futbolcu yetiştirecek şekilde yetenekleri kazandırmak için o eğitimi verebilmek, bunu hedefliyoruz.”

“18 yaşına kadar oynuyor sonra kayboluyor”

Azeri, amatör futbolun oyuncu yetiştirme zincirindeki yerine dikkati çekerek şu değerlendirmede bulundu:

“Niçin bizim santraforumuz yok? İşte bu olayın temeli. Bununla ilgili olarak başkanımız gelir gelmez ‘Futbolu düzeltmeye amatörden başlayacağız.’ dedi. 18 yaşına kadar kulüpte oynuyor sonra kayboluyor. 'Bu çocuklar nereye gidiyor?' diyorlar. Bölgesel Amatör Lig (BAL) amatörün amiral gemisi çünkü buradan profesyonele geçiliyor. Gençlerin BAL'a gitmesi için yaş kontenjan uygulamaları yapıldı.”

“Süre verirsek futbolcu yetişir”

Azeri, genç futbolcuların gelişebilmesi için daha fazla forma şansı bulmaları gerektiğini belirterek sözlerini şu sözlerle tamamladı:

“Süre verirsek futbolcu yetişir. Arda'nın (Güler) Ankara'dan gelişi var ilk başlarda oynatılmıyor ama yavaş yavaş kendini gösteriyor, sonra yukarıya doğru geliyor. İnanın böyle çok gencimiz var ama oynamayınca şevkleri kırılıyor. Futbolda bunları sağlayamazsan o zaman hayata atılmak zorunda. Bu ülkemizde futbol kültürümüzden gelen mevzu. Ya okul ya futbol. Hep böyle bir seçime doğru ittik çocuklarımızı. Bunu çözmeye başlarsak, bizim de iyi bir oyuncu havuzumuzun olacağına ben inanıyorum.”