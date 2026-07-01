ABD’nin NATO Büyükelçisi Whitaker: "Türk savunma sanayisi müttefiklere örnek olmalı"

Gelecek hafta Türkiye’de düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde Fox News’e konuşan Whitaker, Türkiye’nin savunma üretim kabiliyetinin ittifak açısından dikkat çekici olduğunu belirtti.

"Türkiye savunma sanayisinde model ülke"

Whitaker, “Tüm müttefiklerimizin daha çok Türkiye gibi olmasına ihtiyacımız var. Örneğin aynı anda 50 gemi üretebilecek bir sanayi tabanına sahip olmak. Türkiye şu anda tersanelerinde tam da bunu yapıyor.” ifadelerini kullandı.

Bir ay önce Türkiye’yi ziyaret ettiğini aktaran Whitaker, İzmir, İstanbul ve Adana’daki İncirlik Üssü’nde temaslarda bulunduğunu söyledi.

Türkiye’yi “inanılmaz derecede yetenekli bir müttefik” olarak nitelendiren Whitaker, “NATO ittifakına ve aynı zamanda hem kendilerinin hem de müttefiklerinin güvenliğine ciddi şekilde bağlılar.” değerlendirmesinde bulundu.

İki ülke arasındaki iş birliğinin önemine de değinen Whitaker, “Bu nedenle bu ilişkiyi güçlendirmeye devam etmeliyiz.” dedi.