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AjansHaber Gündem Uluslararası çağrı merkezi dolandırıcılığına İstanbul merkezli operasyon: 51 gözaltı

Uluslararası çağrı merkezi dolandırıcılığına İstanbul merkezli operasyon: 51 gözaltı

İstanbul’da, yabancı uyruklu kişileri polis, hakim, savcı ve banka görevlisi gibi tanıtarak dolandırdığı belirlenen uluslararası suç örgütüne yönelik operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı.

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Uluslararası çağrı merkezi dolandırıcılığına İstanbul merkezli operasyon: 51 gözaltı
KAYNAK: (AA)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, şüphelilerin yabancı uyruklu kişileri telefonla arayarak kendilerini polis, hakim, savcı ve banka görevlisi olarak tanıtıp haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda uluslararası suç örgütünün çağrı merkezini, yöneticilerini ve uluslararası bağlantılarını belirledi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmaya ilişkin işlemler sürüyor.

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