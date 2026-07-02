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AjansHaber Gündem 9 ilde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu: 36 tutuklama

9 ilde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu: 36 tutuklama

İçişleri Bakanlığı koordinesinde 9 ilde düzenlenen operasyonlarda 73 şüpheli yakalandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemelerinde şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 2,3 milyar liralık para hareketi tespit edildi.

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9 ilde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu: 36 tutuklama
KAYNAK: (AA)

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik 9 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 73 şüpheliden 36’sı tutuklandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda Ardahan, Ankara, Aydın, Bartın, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, Tekirdağ ve Van’da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 36’sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 35’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin, sosyal medya üzerinden sahte ilanlar paylaşarak vatandaşları dolandırdığı, yasa dışı bahis oynattığı ve bu suçlardan elde edilen gelirlerin transferine aracılık ettiği tespit edildi.

MASAK’ın mali analizlerinde ise şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 2 milyar 300 milyon lira tutarında para hareketi belirlendi.

Operasyonlar kapsamında çok sayıda dijital materyal ile çeşitli dokümanlara da el konuldu.

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