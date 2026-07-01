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Kocaeli merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 118 şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli merkezli 31 ilde yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 118 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada, suç örgütünün kurduğu 15 paravan şirketin hesaplarına aktarılan yaklaşık 6,66 milyar liralık para akışına el konuldu.

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Kocaeli merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 118 şüpheli gözaltına alındı
KAYNAK: (AA)

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahis ve sanal kumar organizasyonuna yönelik kapsamlı çalışma gerçekleştirildi.

Yürütülen teknik ve fiziki takipte, yasa dışı bahis ve kumar siteleri üzerinden faaliyet gösteren suç örgütünün, para hareketlerini gizlemek amacıyla 15 paravan şirket kurduğu belirlendi. Örgütün, bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirleri bu şirketlere ait banka hesapları üzerinden yönlendirdiği, daha sonra ise altın hesabı açarak veya kripto varlık alımı yoluyla transfer ettiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, paravan şirketlerin hesaplarına yaklaşık üç aylık süreçte aktarıldığı belirlenen 6 milyar 657 milyon 746 bin 26 lira tutarındaki paraya el konuldu.

31 ilde eş zamanlı operasyon

Şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla 30 Haziran 2026’da Kocaeli merkezli 31 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 118 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Ayrıca ele geçirilen 2 ruhsatsız tabanca ile 108 fişek hakkında da gerekli adli işlemler başlatıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, yasa dışı bahis ve sanal kumar başta olmak üzere siber suçlarla mücadele çalışmalarının suçun önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

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