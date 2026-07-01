Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin görevden uzaklaştırıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/394 sayılı soruşturma dosyasında İsmail Yetişkin hakkında “rüşvet vermek”, “rüşvet almak”, “icbar suretiyle irtikap” (3 kez) ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlarından soruşturma yürütülüyor.
Soruşturma kapsamında hakkında tutuklama tedbiri uygulanmasının ardından Yetişkin, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca İçişleri Bakanlığınca geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldı.
İçişleri Bakanlığı açıklamasında, görevden uzaklaştırma kararının tutuklama tedbirinin uygulanması sonrasında, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde alındığı belirtildi.