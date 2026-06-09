Kılıçdaroğlu, grup toplantısını genel merkezde yapacak



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısının bugün saat 14.00’te CHP Genel Merkezi’nde yapılacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, parti içinde birlik ve bütünlüğe vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki; o kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz! İç karışıklık yaratma çabaları, sadece dış müdahale heveslilerine zemin hazırlar. Biz bu oyunu bozarız!”

Kılıçdaroğlu, açıklamasının devamında sükunet çağrısı yaparak, “Şimdi kavga değil, omuz omuza durma vakti olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, “Bütün yol arkadaşlarımı, bu köklü çınarın evlatlarını sükunete ve akla davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“Baba ocağına sahip çıkma günü” vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, partilileri ve yurttaşları genel merkeze davet ederek şu sözleri kaydetti:

“Tüm partililerimizi, ve yüreği bu ülke için çarpan her bir yurttaşımızı, saat 14.00’te omuz omuza bir grup toplantısı gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimize, yani Baba Ocağımıza çağırıyorum. Biz biriz ve birlikteyiz.”