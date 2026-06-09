09 Haziran 2026 Salı
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
10:31 Bahçeli: “Türk milleti köşeye sıkıştırılacak millet değildir”
10:33 Filyos Çayı’nda aranan CHP’li Mustafa Erten’in cansız bedenine ulaşıldı
10:20 Paşinyan: "Türkiye ile çok iyi bir dinamik yakaladık, bu süreci sürdürmeliyiz"
09:56 Buca Belediye Başkanı Görkem Duman görevden uzaklaştırıldı
AjansHaber Gündem Kılıçdaroğlu, grup toplantısını genel merkezde yapacak

Kılıçdaroğlu, grup toplantısını genel merkezde yapacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Grup Toplantısının saat 14.00’te parti genel merkezinde gerçekleştirileceğini açıkladı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya mesajında birlik ve sükunet çağrısı yaptı.

Editör
Yayınlama Tarihi:
Kılıçdaroğlu, grup toplantısını genel merkezde yapacak


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısının bugün saat 14.00’te CHP Genel Merkezi’nde yapılacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, parti içinde birlik ve bütünlüğe vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki; o kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz! İç karışıklık yaratma çabaları, sadece dış müdahale heveslilerine zemin hazırlar. Biz bu oyunu bozarız!”

Kılıçdaroğlu, açıklamasının devamında sükunet çağrısı yaparak, “Şimdi kavga değil, omuz omuza durma vakti olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, “Bütün yol arkadaşlarımı, bu köklü çınarın evlatlarını sükunete ve akla davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“Baba ocağına sahip çıkma günü” vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, partilileri ve yurttaşları genel merkeze davet ederek şu sözleri kaydetti:

“Tüm partililerimizi, ve yüreği bu ülke için çarpan her bir yurttaşımızı, saat 14.00’te omuz omuza bir grup toplantısı gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimize, yani Baba Ocağımıza çağırıyorum. Biz biriz ve birlikteyiz.”

#CHP
#kemal kılıçdaroğlu
CHP Grup Toplantısı’na ziyaretçi alınmayacak
CHP Grup Toplantısı’na ziyaretçi alınmayacak
#Gündem / 09 Haziran 2026
Kemal Kılıçdaroğlu: “Kurultay sürecini 11 Haziran’da başlatıyoruz”
Kemal Kılıçdaroğlu: “Kurultay sürecini 11 Haziran’da başlatıyoruz”
#Gündem / 08 Haziran 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
64 ilde TOKİ güvencesiyle 19 bin konut kurasız satışa sunuluyor
64 ilde TOKİ güvencesiyle 19 bin konut kurasız satışa sunuluyor
Sıfır Atık Forumu 2026 yarın İstanbul’da başlayacak
Sıfır Atık Forumu 2026 yarın İstanbul’da başlayacak
İş insanı Rahmi Koç’a tepki çeken fıkrası nedeniyle soruşturma açıldı
İş insanı Rahmi Koç’a tepki çeken fıkrası nedeniyle soruşturma açıldı
Adalet Bakanı Gürlek’ten AYM’nin “süresiz nafaka” kararına dair ilk açıklama
Adalet Bakanı Gürlek’ten AYM’nin “süresiz nafaka” kararına dair ilk açıklama
TOKİ’nin 64 ilde satışa sunacağı 20 bin konutun ilçe bazlı dağılımı netleşti
TOKİ’nin 64 ilde satışa sunacağı 20 bin konutun ilçe bazlı dağılımı netleşti
Spor
A Milli Takım, Dünya Kupası öncesi son sınavına Venezuela karşısında çıkacak
A Milli Takım, Dünya Kupası öncesi son sınavına Venezuela karşısında çıkacak
Yaşam
Sakin şehir ağı büyüyor: Cittaslow nedir?
Sakin şehir ağı büyüyor: Cittaslow nedir?
Ege Üniversitesi’nde ihalelerde usulsüzlük soruşturması: 44 gözaltı
Ege Üniversitesi’nde ihalelerde usulsüzlük soruşturması: 44 gözaltı
Türkiye ile Kanada arasında Serbest Ticaret Anlaşması için istikşafi görüşmeler başlatılıyor
Türkiye ile Kanada arasında Serbest Ticaret Anlaşması için istikşafi görüşmeler başlatılıyor
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.