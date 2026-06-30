Türkiye ile Katar arasında uydu alanında stratejik ortaklık: Türksat-Biruni için imzalar atıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat ile Katar merkezli uydu şirketi Es’hailSat arasında Es’hail-3/Türksat-Biruni uydu projesine ilişkin stratejik ortaklık anlaşmasının imzalandığını bildirdi. Uraloğlu, iş birliğinin Türkiye’nin uydu haberleşme altyapısını güçlendireceğini ve küresel rekabet gücünü artıracağını belirtti.

Anlaşma Doha’da imzalandı

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, anlaşmanın Katar’ın başkenti Doha’da Es’hailSat Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ali Ahmed Al-Kuwari ile Türksat Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay tarafından imzalandığını ifade etti.

Anlaşma kapsamında, 50 derece doğu yörüngesinde görev yapacak yüksek veri kapasiteli Ka-Bant Es’hail-3/Türksat-Biruni uydusunun kapasitesi ortak kullanılacak. Uraloğlu, bu iş birliğiyle Türksat-Biruni’nin ticari kapasitesinin güçleneceğini ve Türkiye’nin uydu haberleşme alanındaki küresel etkinliğinin artırılacağını kaydetti.

Uraloğlu, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Es’hail-3/Türksat-Biruni uydu projesini kapsayan iş birliğiyle iki şirket, kapasite paylaşımı ve ortak ticari büyüme hedefleri doğrultusunda uzun vadeli stratejik ortaklık kurdu. İş birliğiyle aynı zamanda Türkiye’nin uzaydaki varlığını güçlendirecek, yeni pazarlara erişimini artıracak ve uydu haberleşme alanındaki rekabet gücünü yükseltecek önemli bir adım atıyoruz.” ifadelerini kullandı.





Türksat filosuna yeni nesil uydu eklenecek

Projenin Katar finansmanıyla hayata geçirileceğini belirten Uraloğlu, yüksek veri kapasiteli yeni bir uydunun Türksat filosuna kazandırılacağını bildirdi.

İş birliği kapsamında iki şirketin uydu varlıkları, yer altyapıları, dağıtım ağları ve müşteri portföylerinin birlikte değerlendirileceğini aktaran Uraloğlu, altyapı yatırımlarının paylaşılmasıyla kaynakların daha verimli kullanılacağını ifade etti.

Uraloğlu, “Kapasite kullanımını optimize ederek Türksat-Biruni’nin ticari potansiyelini ilk günden itibaren en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. Proje kapsamında Türksat’ın kullanımına sunulacak 50 Gbps’a kadar kapasiteyle ülkemizin uydu haberleşme altyapısını daha da güçlendireceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Yörünge hakları korunacak

Projenin Türkiye’nin stratejik haklarını koruyacak şekilde yürütüleceğini vurgulayan Uraloğlu, 50 derece doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge haklarının muhafaza edileceğini, proje kapsamında herhangi bir hak devri yapılmayacağını bildirdi.

Fırlatılacak uydunun, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) nezdinde TÜRKSAT adına kayıtlı olacağını belirten Uraloğlu, bu sayede hem mevcut hakların güvence altına alınacağını hem de yeni nesil yüksek kapasiteli bir uydunun filoya kazandırılacağını kaydetti.

Geniş coğrafyada hizmet sunacak

Türksat-Biruni’nin Orta Doğu, Kuzey Afrika, Avrupa, Orta Asya ve Sahra Altı Afrika’yı kapsayan geniş bir coğrafyada hizmet vereceğini belirten Uraloğlu, ortaklığın yüksek kapasiteli geniş bant internet, havacılık ve denizcilik mobilite hizmetleri, kamu haberleşmesi ile kurumsal veri iletişimi gibi birçok alanda önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Uraloğlu, “Katar ile kurduğumuz bu ortaklık sayesinde Orta Doğu, Kuzey Afrika, Avrupa, Orta Asya ve Sahra Altı Afrika’da çok daha güçlü bir hizmet ağı oluşturacağız. TÜRKSAT’ın sahip olduğu teknik altyapı ve tecrübeyi Es’hailSat’ın bölgesel gücüyle birleştirerek küresel ölçekte yeni fırsatlar elde edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, söz konusu anlaşmanın Türkiye ile Katar arasındaki stratejik iş birliğine uzay ve uydu teknolojileri alanında yeni bir boyut kazandıracağını belirterek, Türksat-Biruni ile Türkiye’nin küresel uydu pazarındaki konumunun daha da güçleneceğini ifade etti.