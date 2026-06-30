30 Haziran 2026 Salı
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
15:01 Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan asker şehit oldu
13:00 TFF açıkladı: “Yabancı oyuncu kuralında değişiklik yok”
12:59 DSÖ duyurdu: Sudan’ın Batı Kurdufan eyaletinde kolera salgını ilan edildi
10:30 Bahçeli: “Uluslararası nizam beka satrancına dönüşmüştür”
AjansHaber Gündem Türkiye ile Katar arasında uydu alanında stratejik ortaklık: Türksat-Biruni için imzalar atıldı

Türkiye ile Katar arasında uydu alanında stratejik ortaklık: Türksat-Biruni için imzalar atıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat ile Katar merkezli Es’hailSat arasında Es’hail-3/Türksat-Biruni uydusuna yönelik stratejik ortaklık anlaşmasının imzalandığını açıkladı. Anlaşmayla iki şirket, kapasite paylaşımı ve ortak ticari büyüme hedefleri doğrultusunda uzun vadeli iş birliği yürütecek.

Yayınlanma
14
Türkiye ile Katar arasında uydu alanında stratejik ortaklık: Türksat-Biruni için imzalar atıldı
KAYNAK: (AA)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat ile Katar merkezli uydu şirketi Es’hailSat arasında Es’hail-3/Türksat-Biruni uydu projesine ilişkin stratejik ortaklık anlaşmasının imzalandığını bildirdi. Uraloğlu, iş birliğinin Türkiye’nin uydu haberleşme altyapısını güçlendireceğini ve küresel rekabet gücünü artıracağını belirtti.

Anlaşma Doha’da imzalandı

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, anlaşmanın Katar’ın başkenti Doha’da Es’hailSat Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ali Ahmed Al-Kuwari ile Türksat Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay tarafından imzalandığını ifade etti.

Anlaşma kapsamında, 50 derece doğu yörüngesinde görev yapacak yüksek veri kapasiteli Ka-Bant Es’hail-3/Türksat-Biruni uydusunun kapasitesi ortak kullanılacak. Uraloğlu, bu iş birliğiyle Türksat-Biruni’nin ticari kapasitesinin güçleneceğini ve Türkiye’nin uydu haberleşme alanındaki küresel etkinliğinin artırılacağını kaydetti.

Uraloğlu, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Es’hail-3/Türksat-Biruni uydu projesini kapsayan iş birliğiyle iki şirket, kapasite paylaşımı ve ortak ticari büyüme hedefleri doğrultusunda uzun vadeli stratejik ortaklık kurdu. İş birliğiyle aynı zamanda Türkiye’nin uzaydaki varlığını güçlendirecek, yeni pazarlara erişimini artıracak ve uydu haberleşme alanındaki rekabet gücünü yükseltecek önemli bir adım atıyoruz.” ifadelerini kullandı.



Türksat filosuna yeni nesil uydu eklenecek 

Projenin Katar finansmanıyla hayata geçirileceğini belirten Uraloğlu, yüksek veri kapasiteli yeni bir uydunun Türksat filosuna kazandırılacağını bildirdi.

İş birliği kapsamında iki şirketin uydu varlıkları, yer altyapıları, dağıtım ağları ve müşteri portföylerinin birlikte değerlendirileceğini aktaran Uraloğlu, altyapı yatırımlarının paylaşılmasıyla kaynakların daha verimli kullanılacağını ifade etti.

Uraloğlu, “Kapasite kullanımını optimize ederek Türksat-Biruni’nin ticari potansiyelini ilk günden itibaren en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. Proje kapsamında Türksat’ın kullanımına sunulacak 50 Gbps’a kadar kapasiteyle ülkemizin uydu haberleşme altyapısını daha da güçlendireceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Yörünge hakları korunacak

Projenin Türkiye’nin stratejik haklarını koruyacak şekilde yürütüleceğini vurgulayan Uraloğlu, 50 derece doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge haklarının muhafaza edileceğini, proje kapsamında herhangi bir hak devri yapılmayacağını bildirdi.

Fırlatılacak uydunun, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) nezdinde TÜRKSAT adına kayıtlı olacağını belirten Uraloğlu, bu sayede hem mevcut hakların güvence altına alınacağını hem de yeni nesil yüksek kapasiteli bir uydunun filoya kazandırılacağını kaydetti.

Geniş coğrafyada hizmet sunacak

Türksat-Biruni’nin Orta Doğu, Kuzey Afrika, Avrupa, Orta Asya ve Sahra Altı Afrika’yı kapsayan geniş bir coğrafyada hizmet vereceğini belirten Uraloğlu, ortaklığın yüksek kapasiteli geniş bant internet, havacılık ve denizcilik mobilite hizmetleri, kamu haberleşmesi ile kurumsal veri iletişimi gibi birçok alanda önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Uraloğlu, “Katar ile kurduğumuz bu ortaklık sayesinde Orta Doğu, Kuzey Afrika, Avrupa, Orta Asya ve Sahra Altı Afrika’da çok daha güçlü bir hizmet ağı oluşturacağız. TÜRKSAT’ın sahip olduğu teknik altyapı ve tecrübeyi Es’hailSat’ın bölgesel gücüyle birleştirerek küresel ölçekte yeni fırsatlar elde edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, söz konusu anlaşmanın Türkiye ile Katar arasındaki stratejik iş birliğine uzay ve uydu teknolojileri alanında yeni bir boyut kazandıracağını belirterek, Türksat-Biruni ile Türkiye’nin küresel uydu pazarındaki konumunun daha da güçleneceğini ifade etti.

Şam’da Türkiye-Suriye güvenlik zirvesi: Geri dönüş, sınır güvenliği ve teknik iş birliği masada
Şam’da Türkiye-Suriye güvenlik zirvesi: Geri dönüş, sınır güvenliği ve teknik iş birliği masada
#Gündem / 30 Haziran 2026
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan asker şehit oldu
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan asker şehit oldu
#Gündem / 30 Haziran 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Bakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Gil ile depremi görüştü
Bakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Gil ile depremi görüştü
Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi 2026 sona erdi
Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi 2026 sona erdi
Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi 2026, İstanbul’da başladı
Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi 2026, İstanbul’da başladı
Venezuela’daki depremlerde can kaybı 1430’a yükseldi
Venezuela’daki depremlerde can kaybı 1430’a yükseldi
Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı
Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı
Spor
2026 FIFA Dünya Kupası’nda son 32 turu heyecanı başlıyor
2026 FIFA Dünya Kupası’nda son 32 turu heyecanı başlıyor
Otomotiv
Bursa'dan dünyaya açılan yeni yerli ve milli Renault Boreal
Bursa'dan dünyaya açılan yeni yerli ve milli Renault Boreal
DMM’den “Ankara’ya giden yolculara toplu GBT yapılıyor.” iddiasına yalanlama
DMM’den “Ankara’ya giden yolculara toplu GBT yapılıyor.” iddiasına yalanlama
Bakan Çiftçi, Şam’da Suriyeli mevkidaşı Hattab ile görüştü
Bakan Çiftçi, Şam’da Suriyeli mevkidaşı Hattab ile görüştü
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.