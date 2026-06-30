Şam’da Türkiye-Suriye güvenlik zirvesi: Geri dönüş, sınır güvenliği ve teknik iş birliği masada

İçişleri Bakanı Çiftçi, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ile Suriye arasında güvenlik ve kamu hizmetleri alanlarında teknik iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunulduğunu belirtti.

“Gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşleri esas alıyoruz”

Suriyelilerin ülkelerine dönüş sürecine ilişkin Türkiye’nin yaklaşımını paylaşan Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu ilke doğrultusunda hareket ettiklerini vurgulayarak, hiçbir Suriyelinin zorla geri gönderilmediğini bildirdi.

Çiftçi, “Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettikleri üzere, hiçbir Suriyeli kardeşimizi zorla geri göndermiyoruz. Gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşleri esas alıyor; Suriye’de istikrar güçlendikçe dönüşlerin de ivme kazanmasını memnuniyetle karşılıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Suriye’nin yeniden imarına yönelik çalışmalara da değinen Çiftçi, özellikle ülkenin kuzeyinde yürütülen altyapı projelerinin geri dönüşleri kolaylaştıracağını belirterek, Türkiye’nin bu sürece destek vermeyi sürdüreceğini kaydetti.

Şam yönetimine geri dönüşlerin hızlandırılması çağrısı

Bakan Çiftçi, Suriyeli yetkililere geri dönüş sürecini kolaylaştıracak adımlar atılması yönündeki beklentilerini de ilettiklerini belirtti.

Çiftçi, “Suriyeli muhataplarımıza; geri dönen kardeşlerimize yönelik destekleyici, kolaylaştırıcı ve cesaretlendirici politikaların geliştirilmesi, özellikle güvenlik ve barınma alanındaki sorunların giderilerek dönüş ve uyum süreçlerinin hızlandırılması beklentimizi ifade ettik.” değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmede ayrıca eğitim ve ticaret amacıyla Türkiye’ye seyahat edecek Suriye vatandaşlarına yönelik vize süreçlerinin kolaylaştırılması konusu da gündeme geldi.

Güvenlik teknolojileri ve polis eğitimi gündemde

İki ülke arasında güvenlik altyapısının güçlendirilmesine yönelik teknik iş birliği imkanları da değerlendirildi.

Bu kapsamda elektronik trafik denetleme sistemleri, plaka tanıma ve parmak izi teknolojileri, 112 acil çağrı ve ambulans sistemlerinin kurulması ile Suriye polisinin eğitimi konularında iş birliği yapılması ele alındı.

Çiftçi, Türkiye’nin veri güvenliği alanındaki tecrübesini paylaşmaya hazır olduğunu belirterek, “Kimlik kartı, sürücü belgesi, pasaport ve aile cüzdanı gibi veri güvenliği açısından önem taşıyan belgelerin basımında Suriye makamlarına teknik destek sağlayabileceğimizi ifade ettik.” dedi.

Terör, uyuşturucu ve sınır güvenliği vurgusu

Görüşmede terör örgütleriyle mücadele, uyuşturucu kaçakçılığı, sınır aşan suçlarla mücadele ve sınır güvenliğinin güçlendirilmesi başlıkları da ele alındı.

Bakan Çiftçi, Suriye’nin istikrarı ve toprak bütünlüğünün bölgesel güvenlik açısından önem taşıdığına işaret ederek, “Suriye’nin istikrarı, güvenliği ve toprak bütünlüğü; yalnızca kardeş Suriye halkı için değil, bölgemizin geleceği bakımından da büyük önem taşımaktadır. Türkiye olarak, komşumuz Suriye’nin yeniden huzura kavuşması, devlet kurumlarının güçlenmesi ve Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarında güven içinde yaşayabilmesi için samimi ve yapıcı desteğimizi sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.