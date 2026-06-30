DMM’den “Ankara’ya giden yolculara toplu GBT yapılıyor.” iddiasına yalanlama

DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sosyal medyada yer alan söz konusu iddianın tamamen asılsız olduğu vurgulandı. NATO Zirvesi kapsamında başkentte ek güvenlik tedbirlerinin alındığı belirtilirken, bunun vatandaşların sistematik şekilde durdurularak GBT kontrolüne tabi tutulduğu anlamına gelmediği ifade edildi.

“Sistematik GBT uygulaması yok”

Açıklamada, “İddia edildiği gibi şehre seyahat eden vatandaşlarımıza yönelik sistematik, bir GBT (Genel Bilgi Toplama) uygulaması bulunmamaktadır. Uçak, tren veya otobüs terminallerinin içinde, somut bir güvenlik gerekçesi ya da şüphe olmadıkça yolcuların durdurularak GBT sorgusuna tabi tutulması gibi bir uygulama söz konusu değildir.” denildi.

DMM ayrıca, kamuoyunda panik ve yanlış algı oluşturmayı amaçlayan paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.