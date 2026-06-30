Bakan Çiftçi, Şam’da Suriyeli mevkidaşı Hattab ile görüştü

Görüşmede iki ülke arasında güvenlik, kamu düzeni ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik iş birliği alanları ele alındı.

Güvenlik ve teknoloji odaklı iş birliği başlıkları

Taraflar, trafikte elektronik denetleme sistemlerinin kurulması, plaka tanıma ve parmak izi tanıma teknolojilerinin yaygınlaştırılması, pasaport ve kimlik basım süreçlerinin geliştirilmesi ile güvenlik ekipmanları alanındaki iş birliğiimkanlarını değerlendirdi.

Ayrıca 112 acil çağrı ve ambulans ağının kurulması, uyuşturucuyla mücadelede tecrübe paylaşımı ve Suriyeli polislerin eğitimi konuları da gündeme geldi.

Heyetler Tişrin Sarayı’nda hazır bulundu

Görüşmeye Türkiye’den Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Göç İdaresi Başkanı Muhammed Selami Yazıcı ve AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan katıldı.

Suriye tarafında ise İçişleri Bakan Yardımcısı Abdülkadir Tahan, İdari ve Mali İşler Bakan Yardımcısı Basim el-Mansur, İnsan Kaynakları Bakan Yardımcısı Hüsam Fettuh, Göç ve Pasaport Dairesi Müdürü Osman Hilal ile çok sayıda yetkili yer aldı.

Mutabakat hazırlığı ve temaslar sürecek

İki bakanlık arasındaki heyetler arası görüşmelerin ardından mutabakat zabıtlarının imzalanmasının beklendiği bildirildi.

Bakan Çiftçi’nin Şam temasları kapsamında ayrıca Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raed el-Salih ile görüşmesi, ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edilmesi bekleniyor.