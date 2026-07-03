Şifa Hastanesi Müdürü: "Gazze’de ölümlerin başlıca nedeni artık çöken sağlık sistemi"

Dr. Muhammed Ebu Silmiyye, Gazze’de sağlık altyapısının hedef alınmasının ardından geçen 9 ayı aşkın ateşkes sürecinde dahi hastanelerin yeniden ayağa kaldırılmasına imkan tanınmadığını ifade etti.

Sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle yurt dışında tedavi sırası bekleyen yaklaşık 1500 hastanın yaşamını yitirdiğini belirten Ebu Silmiyye, kanser ve diyaliz hastalarının da tedaviye erişemedikleri için her gün hayatını kaybetmeye devam ettiğini söyledi.

“Ölümler artık bombardımandan değil sağlık sisteminin çöküşünden kaynaklanıyor”

Gazze’de saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısındaki düşüşün krizin sona erdiği anlamına gelmediğini vurgulayan Ebu Silmiyye, şu ifadeleri kullandı:

“Gazze’de saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısındaki düşüş, krizin sona erdiği anlamına gelmiyor. Tedaviye erişemeyen hastalar her gün sessizce yaşamını yitirmeye devam ediyor.”

İsrail’in savaşın ilk günlerinden itibaren hastaneleri, sağlık çalışanlarını ve sağlık altyapısını sistematik olarak hedef aldığını belirten Ebu Silmiyye, ilaç ve tıbbi ekipman girişinin engellenmesi nedeniyle sağlık sisteminin neredeyse tamamen işlevsiz hale geldiğini ifade etti.

Gazze’nin en büyük sağlık kuruluşu olan Şifa Hastanesi’nin savaş boyunca iki kez İsrail saldırılarının hedefi olduğunu hatırlatan Ebu Silmiyye, baskınlar sonucu hastanenin büyük bölümünün kullanılamaz hale geldiğini, kalan sınırlı imkanlarla ise binlerce hastaya hizmet vermeye çalıştıklarını söyledi.

Silmiyye,“Gazze’de ölümlerin başlıca nedeni artık bombardımanlar değil çöken sağlık sistemidir.” değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık çalışanları ve altyapı ağır kayıplar verdi

Ebu Silmiyye, savaşın başlamasından bu yana 1700’den fazla sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini, 330’dan fazlasının gözaltına alındığını ve bunlardan 88’inin halen İsrail hapishanelerinde tutulduğunu belirtti.

Gazze’de 173 binden fazla yaralı bulunduğunu ifade eden Ebu Silmiyye, binlerce kişinin uzun yıllar sürecek rehabilitasyona ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Yaklaşık 6 bin kişinin uzvunu kaybettiğini, 2 binden fazla kişinin ise felç kaldığını aktaran Ebu Silmiyye, hastanelerde temel ilaçların yarısından fazlası ile tıbbi sarf malzemelerinin yüzde 70’ten fazlasının tükendiğini kaydetti.

“Hastalar tedavi sırası beklerken ölüyor”

Diyaliz hastalarının yaklaşık yarısının savaşın başlamasından bu yana yaşamını yitirdiğini belirten Ebu Silmiyye, tedavisini sürdüren hastaların ise diyalizde kullanılan hayati öneme sahip sodyum bikarbonat eksikliği nedeniyle ölüm riski altında olduğunu söyledi.

Gazze’de yaklaşık 14 bin kanser hastasının bulunduğunu aktaran Ebu Silmiyye, bunlardan 4 bininin kemoterapi, radyoterapi ve biyolojik tedaviye ihtiyaç duyduğunu ancak bu tedavilerin hiçbirinin bölgede sağlanamadığını ifade etti.

Binlerce yaralının ortopedi, beyin cerrahisi, sinir cerrahisi ve damar cerrahisi gibi alanlarda ileri düzey ameliyat beklediğini belirten Ebu Silmiyye, çocuklarda savaşın yol açtığı fiziksel ve psikolojik travmaların da giderek ağırlaştığını söyledi.

“Hastalar tedavi sırası beklerken ölüyor.” diyen Ebu Silmiyye, sağlık sistemindeki çöküşün insani tabloyu her geçen gün daha da ağırlaştırdığını ifade etti.

22 binden fazla hasta Gazze dışına çıkmayı bekliyor

Gazze dışında tedavi edilmesi gereken 22 binden fazla hasta bulunduğunu belirten Ebu Silmiyye, Refah Sınır Kapısı’nın sınırlı olarak açıldığı dönemlerde dahi yalnızca yaklaşık 30 hastanın bölgeden ayrılmasına izin verildiğini söyledi.

Yurt dışında tedavi olmayı bekleyen yaklaşık 1500 hastanın hayatını kaybettiğini ifade eden Ebu Silmiyye, her gün tedaviye ulaşamadığı için 3 ila 4 kanser hastası ile 1 ya da 2 diyaliz hastasının yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Gazze’de bugün tek bir manyetik rezonans (MR) cihazının dahi bulunmadığını vurgulayan Ebu Silmiyye, mamografi, bilgisayarlı tomografi (BT) ve diğer temel görüntüleme cihazlarının bölgeye girişine de izin verilmediğini belirtti.

Uluslararası topluma çağrı

Yerinden edilen Filistinlilerin yaşadığı kamplardaki sağlık koşullarını “tamamen insanlık dışı” olarak nitelendiren Ebu Silmiyye, kirli su ve yetersiz beslenme nedeniyle özellikle çocuklar arasında deri hastalıkları ve bağırsak enfeksiyonlarının hızla yayıldığını söyledi.

Yüz binlerce çocuk, hamile kadın ve kronik hastanın temel ilaçlara ulaşamadığını belirten Ebu Silmiyye, uluslararası topluma kalıcı ateşkesin sağlanması, sınır kapılarının açılması ve ilaç ile tıbbi ekipman girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.

Silmiyye, “Kanayan Gazze’nin kalbinden dünyaya sesleniyoruz. Sınır kapılarını açın, ilaç ve tıbbi ekipman girişine izin verin, hastaların tedavi için Gazze dışına çıkabilmesini sağlayın. Daha fazla hayat kurtarmak hala mümkün. Gazze’yi çok geç olmadan kurtarın.” ifadelerini kullandı.