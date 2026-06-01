İsrail askerleri Cibaliya Mülteci Kampı’nda onlarca evi ateşe verdi

Filistin haber ajansı WAFA’nın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, İsrail güçleri kampın doğu kesimlerinde çok sayıda ev ve mülkü ateşe verdi. Yangın sonucu bölgeden yoğun duman yükselirken, alevler Gazze Şeridi’nin kuzeydoğusundaki çeşitli noktalardan görüldü.

İsrail’e ait "Apache" tipi helikopterlerin de Gazze Kenti’nin batı kesimleri üzerinde yoğun uçuş faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi.

Öte yandan Gazze’deki Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025’ten bu yana İsrail’in saldırılarında 932 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 859 kişi yaralandı. Açıklamada, enkaz altından 781 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı belirtildi.

İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında toplam can kaybı 72 bin 941’e, yaralı sayısı ise 172 bin 967’ye yükseldi.