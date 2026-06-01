01 Haziran 2026 Pazartesi
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
20:35 A Milli Takım’dan farklı galibiyet: Türkiye 4-0 Kuzey Makedonya
20:23 Türkiye-Kuzey Makedonya maçında ilk 11’ler belli oldu
19:49 “Los Turcos” 8 yıl sonra La Liga’da: Deportivo’nun Türklerle bağı nasıl doğdu?
14:44 Galatasaray’da Dursun Özbek ve yönetimi mazbatalarını aldı
AjansHaber Dünya İsrail askerleri Cibaliya Mülteci Kampı’nda onlarca evi ateşe verdi

İsrail askerleri Cibaliya Mülteci Kampı’nda onlarca evi ateşe verdi

İsrail askerleri, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde bulunan Cibaliya Mülteci Kampı’nın doğusunda onlarca ev ve mülkü ateşe verdi.

Editör
Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
İsrail askerleri Cibaliya Mülteci Kampı’nda onlarca evi ateşe verdi

Filistin haber ajansı WAFA’nın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, İsrail güçleri kampın doğu kesimlerinde çok sayıda ev ve mülkü ateşe verdi. Yangın sonucu bölgeden yoğun duman yükselirken, alevler Gazze Şeridi’nin kuzeydoğusundaki çeşitli noktalardan görüldü.

İsrail’e ait "Apache" tipi helikopterlerin de Gazze Kenti’nin batı kesimleri üzerinde yoğun uçuş faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi.

Öte yandan Gazze’deki Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025’ten bu yana İsrail’in saldırılarında 932 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 859 kişi yaralandı. Açıklamada, enkaz altından 781 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı belirtildi.

İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında toplam can kaybı 72 bin 941’e, yaralı sayısı ise 172 bin 967’ye yükseldi.

#gazze
#israil
İsrail, Lübnan’ı bayramda da hedef aldı: 28 ölü, onlarca yaralı
İsrail, Lübnan’ı bayramda da hedef aldı: 28 ölü, onlarca yaralı
#Gündem / 29 Mayıs 2026
İsrail ekonomisi 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 3,3 küçüldü
İsrail ekonomisi 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 3,3 küçüldü
#Dünya / 17 Mayıs 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
AB Komisyonundan Çin merkezli alışveriş platformu Temu’ya rekor ceza
AB Komisyonundan Çin merkezli alışveriş platformu Temu’ya rekor ceza
Gündem
IEA, IMF, Dünya Bankası ve DTÖ Orta Doğu’daki savaşın ekonomik etkilerine karşı uyardı
IEA, IMF, Dünya Bankası ve DTÖ Orta Doğu’daki savaşın ekonomik etkilerine karşı uyardı
Gündem
Bakan Kurum 854 yaşındaki anıt çınarı paylaştı
Bakan Kurum 854 yaşındaki anıt çınarı paylaştı
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, vize sorunu nedeniyle BM toplantısına katılamayacak
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, vize sorunu nedeniyle BM toplantısına katılamayacak
Rubio: “İran ile anlaşmada bugün yeni gelişmeler olabilir"
Rubio: “İran ile anlaşmada bugün yeni gelişmeler olabilir"
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.