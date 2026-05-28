28 Mayıs 2026 Perşembe
AB Komisyonundan Çin merkezli alışveriş platformu Temu'ya rekor ceza

AB Komisyonundan Çin merkezli alışveriş platformu Temu’ya rekor ceza

AB Komisyonu, Dijital Hizmetler Yasası kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle Temu’ya 200 milyon avro ceza verirken, platformda yapılan gizli alışveriş testlerinde şarj cihazları ve bebek oyuncaklarında güvenlik riskleri tespit edildi.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Güncelleme Tarihi:
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Çin merkezli çevrim içi alışveriş platformu Temu'ya, Dijital Hizmetler Yasası'nı (DSA) ihlal ettiği gerekçesiyle 200 milyon avro para cezası verdi.

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, Temu platformunda yasa dışı ürünlerin satışına ilişkin sistemik riskleri yeterince tespit etmediği ve değerlendirmediği belirtildi.

AB'deki tüketicilerin Temu'da yasa dışı ürünlerle karşılaşma ihtimalinin yüksek olduğuna işaret edilen açıklamada, şirketin 2024 yılı risk değerlendirmesinin DSA kapsamındaki standartları karşılamadığı bildirildi.

Gizli alışveriş testlerinde güvenlik riski tespit edildi

Komisyonun soruşturması kapsamında Temu'ya yönelik gerçekleştirilen gizli alışveriş testlerinde, seçilen şarj cihazlarının çok yüksek bölümünün temel güvenlik testlerinden geçemediği kaydedildi.

Test edilen bebek oyuncaklarının önemli bir kısmının ise kimyasal limitleri aştığı veya kopabilen parçalar nedeniyle boğulma riski taşıdığı, bu nedenle söz konusu ürünlerde orta ve yüksek düzeyde güvenlik riski bulunduğu aktarıldı.

Tavsiye sistemleri ve influencer tanıtımlarında risk değerlendirmesi yetersiz bulundu

Açıklamada, Temu'nun tavsiye sistemleri ile influencer destekli ürün tanıtım programlarının da yasa dışı ürünlerin yayılma riskini yeterince değerlendirmediğine dikkati çekildi.

DSA kapsamında çok büyük çevrim içi platformların, sundukları hizmetlerle bağlantılı sistemik riskleri değerlendirmek ve bu risklere karşı uygun önlemleri almakla yükümlü olduğu belirtildi.

Komisyon, Temu'nun bu yükümlülükleri yerine getirmediğini belirleyerek şirkete AB kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 200 milyon avro para cezası uygulanmasına karar verdi.

Temu'dan eylem planı sunması istendi

Açıklamada, Temu'nun ihlalleri gidermeye yönelik eylem planını 28 Ağustos 2026'ya kadar sunması gerektiği belirtildi.

Şirketin karara uymaması halinde periyodik para cezalarıyla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunuldu.

