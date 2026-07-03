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13:29 Deniz Göktaş’ın emniyet ifadesi ortaya çıktı: “Dini değerleri aşağılama kastım kesinlikle yok”
AjansHaber Gündem Deniz Göktaş’ın emniyet ifadesi ortaya çıktı: “Dini değerleri aşağılama kastım kesinlikle yok”

Deniz Göktaş’ın emniyet ifadesi ortaya çıktı: “Dini değerleri aşağılama kastım kesinlikle yok”

Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında emniyette ifade veren komedyen Deniz Göktaş, tartışma yaratan stand-up gösterisinin yaklaşık 3 yıldır sahnelendiğini belirterek, dini değerleri aşağılama kastının bulunmadığını ve kimseyi incitmeyi amaçlamadığını söyledi.

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Deniz Göktaş’ın emniyet ifadesi ortaya çıktı: “Dini değerleri aşağılama kastım kesinlikle yok”

Sosyal medyada paylaşılan stand-up gösterisindeki ifadeleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş’ın emniyette verdiği ifadenin detayları ortaya çıktı. Göktaş, söz konusu gösterinin uzun süredir Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde sahnelendiğini ve bugüne kadar bu bölümle ilgili herhangi bir şikayet almadığını ifade etti.

“Gösteri yaklaşık 3 yıldır sahneleniyor”

Göktaş, emniyet ifadesinde soruşturmaya konu olan görüntülerin, 1 Haziran 2026’da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleştirdiği stand-up gösterisine ait olduğunu belirtti. Videonun kendi YouTube kanalında kendisi tarafından paylaşıldığını kaydeden Göktaş, gösterideki metnin de kendisi tarafından hazırlandığını söyledi.

Göktaş, “Halkın Belirli Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama” suçlamasına ilişkin, gösterinin yaklaşık 3 yıldır Türkiye’nin farklı şehirlerinde sahnelendiğini ve 100 binden fazla kişi tarafından izlendiğini belirterek, bu bölüm nedeniyle bugüne kadar herhangi bir şikayet gelmediğini ifade etti.

“İnançlı bir insanı kırmak gibi bir amacım kesinlikle yoktur”

Gösterisinde yalnızca dini konuların değil, farklı siyasi görüşler ve popüler figürlerin de mizah unsuru olarak yer aldığını belirten Göktaş, tartışma konusu olan ifadelerinin yıllardır süren meal tartışmalarına gönderme niteliği taşıdığını söyledi.

Göktaş, ifadesinde, “Favori kitabım diyorum. ‘Çeviride sorun var’ cümlemi de yıllardır duyduğum meal tartışmalarına atıf olarak söylüyorum. İnançlı bir insanı kırmak gibi bir amacım kesinlikle yoktur. Böyle bir yorumu günlük hayatta bir seyirciden duysam üzülürdüm.” ifadelerini kullandı.

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