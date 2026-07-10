Türkiye ile KKTC arasında doğal gaz tedariki mutabakatı imzalandı

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında “KKTC’ye Doğal Gaz Tedarikine Dair Mutabakat Zaptı” imzalandı. KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile iki ülkeden bakanlar ve milletvekilleri katıldı.

Mutabakat zaptı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile KKTC Başbakanı Ünal Üstel tarafından imza altına alındı.

Enerji altyapısında yeni dönem

Törende konuşan Başbakan Üstel, imzalanan mutabakatın KKTC’nin enerji geleceğini şekillendirecek stratejik bir adım olduğunu belirterek, “Biz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geleceğini tesadüflere bırakmıyoruz. Enerjide güçlü bir altyapı oluşturacağız. Üretimi destekleyeceğiz. Yatırımı artıracağız. İstihdamı büyüteceğiz. Gençlerimize kendi ülkesinde umutla yaşayabileceği güçlü bir gelecek hazırlayacağız.” dedi.

Anadolu’dan deniz altı boru hattıyla KKTC’ye ulaştırılan suyun yalnızca su değil, aynı zamanda güven de getirdiğini ifade eden Üstel, doğal gaz projesinin ardından Türkiye’den deniz altı elektrik kablosu projesine yoğunlaşacaklarını söyledi.

Türkiye’nin her alanda desteğini hissettiklerini vurgulayan Üstel, “Ana vatanımız Türkiye ile birlikte güçlü bir gelecek inşa ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Türkiye varsa güç vardır”

İmzalanan mutabakatın Türkiye ile KKTC arasındaki kader ortaklığının yeni bir göstergesi olduğunu dile getiren Üstel, anlaşmanın Doğu Akdeniz’e de güçlü bir mesaj verdiğini belirtti.

Üstel, “Kıbrıs Türk halkı bu bölgede vardır. Köklüdür. Egemen iradesiyle geleceğini inşa etmektedir. Ve ana vatan Türkiye’nin güçlü desteğiyle yoluna kararlılıkla devam etmektedir. Biz biliyoruz ki Türkiye varsa güven vardır. Türkiye varsa güç vardır.” diye konuştu.

“Doğal gazda Avrupa engeli yok”

Türkiye’den deniz altı kabloyla elektrik getirilmesine ilişkin fizibilite çalışmalarının tamamlandığını ancak Avrupa Birliği ve Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağı’nın (ENTSO-E) onay sürecinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin baskıları nedeniyle devam ettiğini belirten Üstel, doğal gaz projesinde ise böyle bir engel bulunmadığını söyledi.

Üstel, “Yeni bir boru hattı ile ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nden doğal gazı ülkemize getiriyoruz. Burada bize ne Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ne de Avrupa engeli vardır.” ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel, tarihi adımın hayata geçirilmesine katkı sunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Türkiye Cumhuriyeti hükümetine, hükümeti ve Kıbrıs Türk halkı adına teşekkür etti.