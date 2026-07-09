Ticaret Bakanlığı açıkladı: "İhracat beklentisi yükseldi, ithalat beklentisi geriledi"

Ticaret Bakanlığı, 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi sonuçlarını yayımladı. Buna göre, ihracat beklenti endeksi bir önceki çeyreğe göre 2,4 puan artarak 99,1 seviyesinden 101,5’e yükseldi. Ancak endeks, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 4 puanlık düşüş kaydetti.

Endeksin yükselmesinde gelecek üç aya ilişkin ihracat beklentisi, ihracat sipariş beklentisi ve son üç aya ait ihracat sipariş düzeyindeki olumlu değerlendirmeler etkili oldu. Buna karşın, mevcut kayıtlı ihracat sipariş düzeyine ilişkin değerlendirmeler endeksi aşağı yönlü etkiledi.

İthalat beklenti endeksi geriledi

Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin ithalat beklenti endeksi ise bir önceki çeyreğe göre 2,2 puan düşerek 102,7 seviyesinde gerçekleşti. Endeks, geçen yılın aynı dönemine göre ise 12,1 puanlık gerileme gösterdi.

İthalat beklenti endeksindeki düşüşte, gelecek üç aya ilişkin birim fiyat beklentisi ile mevcut kayıtlı ithalat sipariş düzeyindeki azalış etkili oldu. Buna karşılık, gelecek üç aya yönelik ithalat beklentisi ve son üç aydaki ithalat sipariş düzeyine ilişkin değerlendirmeler endekse artış yönünde katkı sağladı.