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AjansHaber Gündem Türkiye, UNESCO Dünya Miras Komitesinin 49. Oturumu’na İstanbul’da ev sahipliği yapacak

Türkiye, UNESCO Dünya Miras Komitesinin 49. Oturumu’na İstanbul’da ev sahipliği yapacak

UNESCO Dünya Miras Komitesinin 49. Oturumu’nun 27 Haziran-7 Temmuz 2027 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenmesi kararlaştırıldı. Türkiye’nin ev sahipliği, Güney Kore’nin Busan kentinde gerçekleştirilen 48. Oturum’da oy birliğiyle kabul edildi.

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Türkiye, UNESCO Dünya Miras Komitesinin 49. Oturumu’na İstanbul’da ev sahipliği yapacak
KAYNAK: (AA)

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Dünya Miras Komitesinin (DMK) 49. Oturumu, 27 Haziran-7 Temmuz 2027 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek. Karar, Güney Kore’nin Busan kentinde düzenlenen UNESCO Dünya Miras Komitesi 48. Oturumu’nda oy birliğiyle alındı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin insanlığın ortak mirası kabul edilen kültürel ve doğal varlıkların korunmasına yönelik uluslararası iş birliğine katkı sunmayı sürdüreceği vurgulandı.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye’nin UNESCO Dünya Miras Komitesinin 49. Oturumu’na ev sahipliği yapması oy birliğiyle kabul edilirken, Türkiye’nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mustafa Yurdakul da Komitenin 49. Dönem Başkanlığı görevini üstlendi.

Ev sahipliği ve Komite Başkanlığının, Türkiye’nin UNESCO nezdindeki etkin konumunu güçlendireceği, kültürel diplomasi alanındaki görünürlüğünü artıracağı ve Türkiye’nin zengin kültürel ile doğal mirasının uluslararası düzeyde tanıtımına önemli katkı sağlayacağı belirtildi.

Türkiye, 2023 yılında UNESCO Dünya Miras Komitesinin 2023-2027 dönemi üyeliğine rekor oyla seçilmişti. Türkiye’nin UNESCO Dünya Miras Listesinde 22 kültürel ve karma miras alanı bulunuyor.

UNESCO Dünya Miras Komitesinin görevleri

1972 tarihli Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme kapsamında faaliyet gösteren UNESCO Dünya Miras Komitesi, dört yıllığına seçilen 21 üye devletten oluşuyor.

Komite Dünya Miras Listesine yeni alanların kaydedilmesi, kayıtlı miras alanlarının korunma durumlarının değerlendirilmesi, Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesine ilişkin kararların alınması ve Dünya Miras Fonunun kullanımına yönelik süreçleri yürütüyor. Ayrıca, insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen üstün evrensel değere sahip kültürel ve doğal varlıkların korunması, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması için uluslararası iş birliğinin koordinasyonunu sağlıyor.

#UNESCO
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