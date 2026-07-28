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AjansHaber Gündem Enerjide önemli adım: TPAO Kerkük sahasına ortak oldu, Türkiye’ye günlük 1 milyon varil petrol mutabakatı

Enerjide önemli adım: TPAO Kerkük sahasına ortak oldu, Türkiye’ye günlük 1 milyon varil petrol mutabakatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi’nin Ankara’daki görüşmesinin ardından enerji alanında kritik anlaşmalara imza atıldı. Türkiye Petrolleri (TPAO), Kerkük üretim sahasına ortak olurken, Irak’ın Türkiye’ye günlük 1 milyon varil petrol sevk etmesi konusunda da mutabakata varıldı.

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Enerjide önemli adım: TPAO Kerkük sahasına ortak oldu, Türkiye’ye günlük 1 milyon varil petrol mutabakatı
KAYNAK: (AA)

Türkiye ile Irak arasında enerji alanında yeni bir dönem başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi’nin Ankara’da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, iki ülkenin enerji iş birliğini güçlendirecek tarihi kararlar açıklandı.

Süresi dolan Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması’nın ardından taraflar, daha kapsamlı bir enerji ortaklığı için yeni bir sürecin başlatıldığını duyurdu. Bu kapsamda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) Kerkük üretim sahasında ortaklık verildi.

Erdoğan: "Enerjide tarihi bir adım attık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji alanındaki iş birliğinin iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa açtığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması dün itibarıyla sona erdi. Şimdi hedefimiz en yakın zamanda iki tarafın da faydasına olacak kapsamlı enerji iş birliği anlaşmasının imzalanmasıdır. Kerkük üretim sahasında Türkiye Petrolleri’ne ortaklık verilmiştir. Bugün imzalanan anlaşma, enerji alanındaki ortaklık açısından tarihî bir adım olmuştur.”

Günlük 1 milyon varil petrol mutabakatı

Zirvenin en dikkat çeken başlıklarından biri ise Irak’ın Türkiye’ye günlük 1 milyon varil petrol sevkiyatı konusunda sağlanan mutabakat oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı’nın teklifini kamuoyuyla paylaşarak, “Sayın Başbakan, ‘Biz Türkiye’ye 1 milyon varil petrol verebiliriz. Başka yere muhtaç olmayın.’ dedi. İnşallah bu petrolü ülkemize transfer ettiğimizde ihtiyacımızı önemli ölçüde karşılamış olacağız.” ifadelerini kullandı.

Irak Başbakanı: "Daha fazla petrol pompalayacağız"

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ise enerji alanındaki iş birliğinin iki ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Ez-Zeydi, “Irak ile Türkiye arasındaki ilişkiler daha da ileri gidecektir. Ekonomik kaynaklarımızı büyüteceğiz. Enerji alanında da daha fazla petrol pompalayacağız.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Yani günde 1 milyon varil Türkiye’ye petrol verebiliriz diyorsunuz.” sözleri üzerine ise Ez-Zeydi, “Evet, doğru. 1 milyon.” diyerek mutabakatı teyit etti.

Enerji iş birliğinde yeni dönem

TPAO’nun Kerkük üretim sahasına ortak olması ve günlük 1 milyon varil petrol sevkiyatına yönelik mutabakat, Türkiye ile Irak arasında enerji alanındaki stratejik iş birliğini yeni bir aşamaya taşıdı. Tarafların, kısa süre içinde kapsamlı enerji iş birliği anlaşmasını tamamlaması bekleniyor.

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