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AjansHaber Dünya İsrail ordusu Gazze’de El-Muttakin Camisi’ni bombaladı: Yüzlerce kişi yeniden evsiz kaldı

İsrail ordusu Gazze’de El-Muttakin Camisi’ni bombaladı: Yüzlerce kişi yeniden evsiz kaldı

İsrail savaş uçakları, Gazze kent merkezindeki El-Muttakin Camisi’ni hava saldırısıyla tamamen yıktı. Saldırıda cami çevresine sığınan sivillerin çadırları da hedef olurken, yüzlerce Filistinli bir kez daha evsiz kaldı.

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İsrail ordusu Gazze’de El-Muttakin Camisi’ni bombaladı: Yüzlerce kişi yeniden evsiz kaldı
KAYNAK: (AA)

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde ateşkesi ihlal eden saldırılarını sürdürürken, Gazze kent merkezindeki El-Muttakin Camisi hava saldırısıyla tamamen yıkıldı.

Gazze kentindeki Hristiyan Gençler Birliği Derneği (YMCA) yakınında bulunan camiye düzenlenen bombardıman, bölgede büyük yıkıma neden oldu. Saldırıda yalnızca cami değil, avlusunda ve çevresinde barınan yerinden edilmiş sivillerin çadırları da kullanılamaz hale geldi.

Yüzlerce Filistinli yeniden evsiz kaldı

İsrail’in daha önceki saldırılarında evlerini kaybeden ve cami çevresindeki çadırlarda yaşam mücadelesi veren yüzlerce Filistinli, son saldırıyla birlikte bir kez daha barınaksız kaldı.

Bombardıman çevredeki ev ve mülklerde de ağır hasara yol açarken, bölgede insani krizin daha da derinleştiği bildirildi. 

YMCA çevresi de saldırıdan etkilendi

Saldırının meydana geldiği bölgede bulunan YMCA, Hristiyan kimliğiyle faaliyet göstermesine rağmen din ayrımı gözetmeksizin Gazze’deki tüm kesimlere gençlik, spor, sosyal destek ve insani yardım hizmetleri sunan sivil bir kuruluş olarak faaliyet gösteriyor.

Gazze’de camilerin büyük bölümü yıkıldı

Gazze’deki Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığının 2 Temmuz’da paylaştığı verilere göre, savaşın başlangıcından bu yana Gazze’deki 1.275 camiden 1.050’si tamamen yıkıldı, 191’i ise kısmen hasar gördü.

Verilere göre, İsrail’in 8 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 73 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 173 binden fazla kişi yaralandı. Bölgedeki sivil altyapının yaklaşık yüzde 90’ının da ağır hasar gördüğü belirtiliyor. 

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