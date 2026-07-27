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AjansHaber Dünya Suriye Cumhurbaşkanı Şara: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’ye yaptırımların kaldırılması için ABD nezdinde girişimde bulundu"

Suriye Cumhurbaşkanı Şara: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’ye yaptırımların kaldırılması için ABD nezdinde girişimde bulundu"

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması amacıyla ABD nezdinde girişimlerde bulunduğunu, Türkiye ve Suudi Arabistan’ın bu süreçte ara buluculuk yaptığını açıkladı.

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Suriye Cumhurbaşkanı Şara: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’ye yaptırımların kaldırılması için ABD nezdinde girişimde bulundu"

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Katar merkezli El Cezire televizyonuna verdiği röportajda, Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptırımların kaldırılması sürecinde önemli rol oynadığını belirten Şara, Türkiye ile Suudi Arabistan’ın da geçen yıl bu konuda ara buluculuk girişiminde bulunduğunu söyledi.

Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD nezdinde yaptırımların kaldırılması için devreye girdiğini ifade ederek, eski Beşşar Esed rejiminin işlediği suçlar nedeniyle uygulanan yaptırımların Suriye halkını etkilemeye devam etmesinin doğru olmadığını dile getirdi.

Şara, Sezar Yasası ile Suriye’nin “teröre destek veren devletler” listesinden çıkarılması sürecinin de sürdüğünü belirtti.

Röportajında Rusya ile ilişkilerde yeni bir sayfa açtıklarını söyleyen Şara, Lübnan’ın istikrarının Suriye için önem taşıdığını, İsrail ile güvenlik görüşmelerinin sürdüğünü ve Körfez ülkelerinden enerji, ulaştırma ve turizm başta olmak üzere yatırım beklendiğini ifade etti.

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