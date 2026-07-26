26 Temmuz 2026 Pazar
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
21:50 Bakan Fidan ile BM Genel Sekreteri Guterres arasında telefon görüşmesi
18:02 Bakan Fidan’dan Katar ve Pakistan ile diplomasi trafiği
17:11 Filenin Sultanları, Brezilya’yı devirerek Milletler Ligi şampiyonu oldu
AjansHaber Dünya İran Dışişleri Bakanı Arakçi: "İran gemisine yönelik saldırı cevapsız kalmayacak"

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: "İran gemisine yönelik saldırı cevapsız kalmayacak"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Ukrayna’nın Hazar Denizi’nde İran gemisini hedef alan saldırısının karşılıksız bırakılmayacağını belirterek, konuyu AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştüğünü açıkladı.

Yayınlanma
14
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: "İran gemisine yönelik saldırı cevapsız kalmayacak"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Ukrayna’nın Hazar Denizi’nde İran gemisine düzenlediği saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Arakçi, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde saldırıyı ele aldıklarını bildirdi.

Arakçi, Ukrayna’nın hedef aldığı geminin ticaret gemisi olduğunu ve saldırıda bir denizcinin yaşamını yitirdiğini belirterek, “Bu eylem cevapsız kalmayacak.” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Hazar Denizi’nde İran bağlantılı askeri sevkiyat taşıyan gemiler ile bir savaş gemisinin uzun menzilli saldırılarla vurulduğunu açıklamıştı. İran ise saldırıya uğrayan geminin ticaret gemisi olduğunu ve bir denizcinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

#İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi
Bakan Fidan ve İranlı Mevkidaşı Arakçi, bölgesel gelişmeleri görüştü
Bakan Fidan ve İranlı Mevkidaşı Arakçi, bölgesel gelişmeleri görüştü
#Gündem / 01 Haziran 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Trump’tan İran’a yeni tehdit: “Kazma Dağı bölgesini çok yakında vuracağız”
Trump’tan İran’a yeni tehdit: “Kazma Dağı bölgesini çok yakında vuracağız”
Husilerden Kızıldeniz’de Suudi petrol tankerlerine saldırı
Husilerden Kızıldeniz’de Suudi petrol tankerlerine saldırı
Körfez ülkeleri ve Ürdün’den Husilerin Suudi tankerlerine saldırısına ortak kınama
Körfez ülkeleri ve Ürdün’den Husilerin Suudi tankerlerine saldırısına ortak kınama
1300’den fazla İsrailli, Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi
1300’den fazla İsrailli, Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi
Batı Şeria’da camiye saldırı: Kundaklanan ibadethaneye ırkçı sloganlar yazıldı
Batı Şeria’da camiye saldırı: Kundaklanan ibadethaneye ırkçı sloganlar yazıldı
Gündem
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel’in ifadelerine ulaşıldı
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel’in ifadelerine ulaşıldı
Gündem
Bakan Gürlek: “Haluk Levent İzmir’den tekneyle Yunan adalarına kaçmayı düşünüyordu”
Bakan Gürlek: “Haluk Levent İzmir’den tekneyle Yunan adalarına kaçmayı düşünüyordu”
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: "Lübnan’a askeri müdahale niyetimiz yok"
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: "Lübnan’a askeri müdahale niyetimiz yok"
Kalibaf: "İran petrol satamazsa bölgede kimse petrol satamayacak"
Kalibaf: "İran petrol satamazsa bölgede kimse petrol satamayacak"
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.