İran Dışişleri Bakanı Arakçi: "İran gemisine yönelik saldırı cevapsız kalmayacak"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Ukrayna’nın Hazar Denizi’nde İran gemisine düzenlediği saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Arakçi, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde saldırıyı ele aldıklarını bildirdi.

Arakçi, Ukrayna’nın hedef aldığı geminin ticaret gemisi olduğunu ve saldırıda bir denizcinin yaşamını yitirdiğini belirterek, “Bu eylem cevapsız kalmayacak.” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Hazar Denizi’nde İran bağlantılı askeri sevkiyat taşıyan gemiler ile bir savaş gemisinin uzun menzilli saldırılarla vurulduğunu açıklamıştı. İran ise saldırıya uğrayan geminin ticaret gemisi olduğunu ve bir denizcinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.