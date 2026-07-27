Fransa’da yangın bilançosu ağırlaşıyor: 116 bin hektar alan yandı

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, France 2 kanalında katıldığı programda ülkede devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Nunez, ülkenin güneybatısındaki Gironde vilayetinde geçen hafta başlayan yangınlarda şu ana kadar 42 bin hektarlık alanın kül olduğunu bildirdi. Yangına 2 bin 500’den fazla itfaiye eri ile 18 hava aracının müdahale ettiğini belirten Nunez, alevlerin henüz kontrol altına alınamadığını ifade etti.

Ülke genelinde yılın başından bu yana 13 bin 566 yangının çıktığını aktaran Nunez, bu yangınlarda 116 bin hektardan fazla alanın zarar gördüğünü açıkladı.

Yanan alanın büyüklüğü, Paris şehir merkezinin yaklaşık 11 katına karşılık geliyor.

Nunez, Fransa’nın en büyük yangın sezonlarından birini yaşadığı 2022’de ise yıl boyunca toplam 70 bin hektarlık alanın yandığını hatırlattı.

Yangın sezonunun önceki yıllara göre çok daha erken başladığı Fransa’da, Gironde’un yanı sıra Landes, Var ve Haute-Corse vilayetlerindeki yangınlar da günlerdir sürüyor.

Devam eden yangınlar nedeniyle ülke genelinde 200 binden fazla kişi tahliye edildi.