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Bakan Bayraktar: "Kerkük ile enerji ortaklığı tarihi ve kültürel bağları da güçlendirecek"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa ile Ankara’da bir araya geldi. Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Kerkük’teki 3 milyar varil potansiyelli BP ortaklığına katılımının enerji diplomasısının yanı sıra Türkiye ile Kerkük arasındaki tarihi ve kültürel bağlar açısından da önemli bir adım olduğunu vurguladı.

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Bakan Bayraktar: "Kerkük ile enerji ortaklığı tarihi ve kültürel bağları da güçlendirecek"
KAYNAK: (AA)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa’yı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında ağırladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO), Kerkük’te faaliyet gösteren BP Energy Company of Kirkuk Limited’deki (BP ECKL) yüzde 15’lik hisseyi satın almasının ardından Ankara’da önemli bir görüşme gerçekleştirildi.

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, anlaşmanın ardından Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa ile bir araya geldiklerini belirterek, bölgenin kalkınması ve istikrarı için hayata geçirilebilecek projeleri değerlendirdiklerini ifade etti.

“Kerkük kalbimizde yer alan stratejik bir merkez”

Kerkük’ün yalnızca enerji kaynaklarıyla değil, ortak tarih ve kültürel mirasıyla da özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

“Kerkük, sadece zengin enerji kaynaklarıyla değil, asırlardır süren ortak tarihimiz, kültürümüz ve sarsılmaz gönül bağlarımızla kalbimizde yer alan stratejik bir merkezdir. Dün Türkiye Petrolleri’nin Kerkük’teki 3 milyar varil potansiyelli BP ortaklığına katılımı enerji diplomasimiz kadar, Kerkük ile aramızdaki köklü tarihi ve kültürel bağlar açısından da önemli bir adımdır.”

TPAO’nun Kerkük ortaklığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi’nin Türkiye ziyareti kapsamında düzenlenen ortak basın toplantısında, TPAO’nun imzaladığı anlaşmaya ilişkin, “Bugün imzalanan anlaşma, enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur.” değerlendirmesinde bulunmuştu.

Söz konusu proje, Irak’ın en önemli hidrokarbon üretim bölgeleri arasında yer alan Kerkük’teki Baba ve Avanah kubbeleri ile Bai Hassan, Jambur ve Khabbaz sahalarını kapsıyor.

İlk aşamada 3 milyar varil petrol eşdeğerinin üzerinde hidrokarbon kaynağı içerdiği değerlendirilen sahaların, ilave arama faaliyetleriyle daha yüksek üretim potansiyeline ulaşabileceği öngörülüyor.

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