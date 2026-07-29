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10:52 Uşak Belediyesine yönelik soruşturmada 15 şüpheli gözaltına alındı
AjansHaber Gündem Uşak Belediyesine yönelik soruşturmada 15 şüpheli gözaltına alındı

Uşak Belediyesine yönelik soruşturmada 15 şüpheli gözaltına alındı

Uşak Belediyesi şirketlerinde sigortalı gösterilip, tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Özkan Yalım’a ait işletmelerde çalıştıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

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Uşak Belediyesine yönelik soruşturmada 15 şüpheli gözaltına alındı
KAYNAK: (AA)

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında, Uşak Belediyesi şirketlerinde sigortalı gösterilmelerine rağmen tutuklu ve görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’a ait otel, restoran ve eğlence mekanlarında çalıştıkları tespit edilen 22 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

15 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 5’inin başka suçlardan tutuklu bulunduğu, firari durumdaki 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Operasyonda çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

Belediye şirketlerinde sigortalı, özel işletmelerde çalıştıkları iddiası

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, belediye şirketlerinde sigortalı gösterilmelerine rağmen fiilen Özkan Yalım’a ait işletmelerde çalıştıkları öne sürüldü.

Soruşturmanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Uşak Belediyesine yönelik “rüşvet”, “irtikap” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 27 Mart’ta operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, ardından İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştı.

#Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım
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