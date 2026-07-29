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AjansHaber Gündem TMSF, Ahbap Derneği’nin iştirak şirketlerine kayyum olarak atandı

TMSF, Ahbap Derneği’nin iştirak şirketlerine kayyum olarak atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği’nin iştirakleri olan iktisadi işletme ve şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanırken, derneğin yönetimi için ise mahkeme tarafından üç kişilik yönetim kayyumu görevlendirildi.

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TMSF, Ahbap Derneği’nin iştirak şirketlerine kayyum olarak atandı
KAYNAK: (AA)

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Ahbap Derneği’nin iştiraki konumundaki iktisadi işletme ve şirketlere kayyum olarak atandı.

TMSF’den yapılan açıklamaya göre, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda, Ahbap Derneği’nin iştirakleri Fon yönetimindeki kayyum idaresine devredildi. Derneğin doğrudan yönetimi ise mahkeme tarafından görevlendirilen üç kişilik yönetim kayyumuna bırakıldı.

Derneğin yönetimi üç kişilik kayyuma devredildi

Mahkeme, derneğin tüm mal varlığı üzerindeki idare yetkisinin yönetim kayyumuna devredilmesine karar verdi.

Kararda, derneğin faaliyetlerinin sona erdiği, hesapları ile mal varlıklarına tedbir konulduğu ve fesih sürecinin başlatıldığı belirtildi.

Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında, derneğe ait taşınmazlar, araçlar ve banka hesaplarındaki nakdi varlıkların yönetimi için Avukat Rıdvan Can, Avukat Mustafa Göktuğ Kaya ve Prof. Dr. Ahmet Kasım Han bağımsız yönetim kayyumu olarak görevlendirildi.

İştirak şirketleri TMSF yönetimine geçti

Mahkeme kararı kapsamında, Ahbap Derneği’ne bağlı iktisadi işletme ile iştirak şirketlerinin yönetimi TMSF kayyum idaresine devredildi.

Bu kapsamda Ahbap Derneği İktisadi İşletmesi, Ahbap Lojistik Gayrimenkul Danışmanlık ve İnşaat AŞ, Zirve Müzik Yapım Organizasyon Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Globus Savunma Sanayi ve Bilişim AŞ, Kanat Savunma Sanayi Turizm ve Ticaret Ltd. Şti., Koşan Adam Müzik Yapım Menajerlik Hizmetleri Turizm Reklam Ses ve Işık Sistemleri Ltd. Şti., Koşan Trade Gıda Temizlik Ürünleri İthalat İhracat Ltd. Şti., Palmak Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Kuraf Sahne Tasarım ve Organizasyon Ltd. Şti., Akberg Şirince Şarapçılık Hayvancılık Tarım Ürünleri Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ, Sardes Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile Sur Müzik Organizasyon Ses Işık Sistemleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ve Ulubey İç ve Dış Ticaret AŞ’ye TMSF kayyum olarak atandı.

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