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AjansHaber Gündem Ahbap Derneği'nin mal varlığının yönetimi 3 kişilik görevlendirmeye devredildi

Ahbap Derneği'nin mal varlığının yönetimi 3 kişilik görevlendirmeye devredildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturması kapsamında, Ahbap Derneği'nin tüm mal varlığının idare yetkisi 3 kişiden oluşan yeni görevlendirmeye devredildi.

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Ahbap Derneği'nin mal varlığının yönetimi 3 kişilik görevlendirmeye devredildi
KAYNAK: (AA)

Aralarında derneğin kurucusu Haluk Levent’in de bulunduğu 28 zanlının tutuklandığı soruşturma sürerken, başsavcılık derneğin mal varlığının yönetimine ilişkin yeni bir adım attı.

Soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği'nin tüm mal varlığının idare yetkilerinin 3 kişiden oluşan yeni görevlendirmeye devredilmesi talep edildi.

İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, başsavcılığın talebini kabul etti.

Kararda, derneğin faaliyetlerinin sona erdiği, hesapları ile mal varlıklarına tedbir konulduğu ve derneğin fesih sürecinin başlatıldığı belirtildi.

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