Ahbap Derneği'nin mal varlığının yönetimi 3 kişilik görevlendirmeye devredildi

Aralarında derneğin kurucusu Haluk Levent’in de bulunduğu 28 zanlının tutuklandığı soruşturma sürerken, başsavcılık derneğin mal varlığının yönetimine ilişkin yeni bir adım attı.
Soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği'nin tüm mal varlığının idare yetkilerinin 3 kişiden oluşan yeni görevlendirmeye devredilmesi talep edildi.
İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, başsavcılığın talebini kabul etti.
Kararda, derneğin faaliyetlerinin sona erdiği, hesapları ile mal varlıklarına tedbir konulduğu ve derneğin fesih sürecinin başlatıldığı belirtildi.