TEM Otoyolu’nda midibüs devrildi: Yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu’nda seyir halindeki midibüs, henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak Sarıyer-Beşiktaş ayrımında devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralananlara sağlık ekiplerince ilk müdahale olay yerinde yapılırken, yaralıların hastanelere sevk edildiği öğrenildi.

Kaza nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün Avrupa Yakası istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.