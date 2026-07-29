TRT 2’den ağustosta ödüllü filmler ve özel sinema seçkisi

TRT 2, ağustos ayı boyunca dünya ve Türk sinemasının seçkin örneklerini izleyiciyle buluşturacak.

TRT’den yapılan açıklamaya göre, kanalın ağustos ayı yayın akışında Oscar ve Cannes ödüllü yapımların yanı sıra TRT ortak yapımları, usta yönetmenlerin klasik eserleri ve televizyon ekranlarında ilk kez yayımlanacak filmler yer alacak.

Seçkide, Hayao Miyazaki, Andrey Zvyagintsev, Majid Majidi ve Seyfi Teoman gibi yönetmenlerin eserleri bulunurken Japonya, Meksika, Fransa ve İran başta olmak üzere farklı ülkelerden yapımlar izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Mülteci krizi, akran zorbalığı, insan iradesi ve kimlik arayışı gibi evrensel temaları işleyen filmler, zamansız sinema klasikleri ve TRT ortak yapımlarıyla birlikte her akşam saat 21.30’da TRT 2 ekranlarında yayımlanacak.

Ay boyunca 31 film ekrana gelecek

Ağustos programı kapsamında 1 Ağustos’ta “Rüzgar Yükseliyor” (The Wind Rises) ile başlayacak seçkide, “Apollo 13”, “Buğday”, “Ceviz Ağacı”, “Bir Zamanlar Gelecek: 2121”, “Genç Kadın ve Deniz” ve “Söğüt Ağacı” gibi yapımlar da izleyiciyle buluşacak.

Programda ayrıca, 16 Ağustos’ta “Kanto”, 28 Ağustos’ta “Değişim Rüzgarı” (Wind of Change) ve 29 Ağustos’ta “Elena” televizyon ekranlarında ilk kez yayımlanacak.

TRT 2’nin ağustos seçkisi, 31 Ağustos’ta “Sevgili Gloria” (Ama Gloria) filminin gösterimiyle tamamlanacak.