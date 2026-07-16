TRT 12 Punto’da çocuk sineması Türkiye ve Slovenya deneyimiyle masaya yatırıldı

TRT’nin bu yıl 8’incisini düzenlediği senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu TRT 12 Punto kapsamında gerçekleştirilen “Çocuklar İçin Sinema: Türkiye ve Slovenya’dan Deneyimler” panelinde, Türkiye ve Slovenya’nın çocuk sinemasına yönelik yaklaşımları değerlendirildi.

Sinema Feriye’de düzenlenen panelde, TRT Çocuk Kanal Koordinatörü İsmihan Yılmaz ile Slovenya Film Merkezi Direktörü Natasa Bucar konuşmacı olarak yer aldı. Etkinlikte çocuk sinemasının gelişimi, içerik üretim süreçleri ve çocukların değişen ihtiyaçları ele alındı.

Slovenya’da her yıl en az bir çocuk filmi destekleniyor

Slovenya Film Merkezi Direktörü Natasa Bucar, ülkesinde çocuk sineması geleneğinin İkinci Dünya Savaşı sonrasına uzandığını belirterek, çocuk filmi karakteri “Kekec”in uluslararası başarı elde ettiğini söyledi.

Slovenya’nın sınırlı üretim kapasitesine rağmen çocuk filmlerine öncelik verdiğini ifade eden Bucar, şunları kaydetti:

“Her yıl yaklaşık 8 ila 10 kurmaca uzun metrajlı filmi finanse edebiliyoruz. Stratejik hedefimiz gereği, her yıl bunlardan en az bir tanesi, genellikle de iki tanesi çocuklar ve gençlik için hazırlanan filmler oluyor.”

2016 yılında kabul edilen ulusal film eğitimi stratejisiyle çocukları sinemayla buluşturduklarını aktaran Bucar, okullar, sinemalar ve kültürel kurumlar arasında iş birliği kurduklarını belirterek, medya okuryazarlığında öğretmenlerin rolünün kritik önem taşıdığını vurguladı.

“Çocukların ihtiyacı insani ilişkiler ve rol modeller”

TRT Çocuk Kanal Koordinatörü İsmihan Yılmaz ise kamu yayıncısı olarak çocuklara yönelik içerik üretiminde önemli bir sorumluluk üstlendiklerini belirtti.

Sektör buluşmalarının önemine işaret eden Yılmaz, TRT Çocuk’un çocukların fiziksel, zihinsel, bilişsel ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak içerikler üretmeye odaklandığını söyledi.

Çocukların günümüzde daha fazla duygusal desteğe ihtiyaç duyduğunu dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

“Bunca yıl ve tecrübeden sonra çocukların ihtiyacı olan şeyin insani ilişkiler ve ekranlardaki temsil olduğunu tereddüt etmeden söyleyebilirim. İlişki kurabilecekleri daha fazla insan görmeye, takip edecekleri daha fazla rol modele ve fiziksel etkileşime ihtiyaçları var.”

Panel, Türkiye ile Slovenya’nın çocuk sinemasına yönelik yaklaşımlarının karşılaştırıldığı soru-cevap bölümüyle sona erdi.