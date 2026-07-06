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AjansHaber Kültür İstanbul bu hafta konserler, festivaller ve sergilerle sanatın merkezi olacak

İstanbul bu hafta konserler, festivaller ve sergilerle sanatın merkezi olacak

İstanbul, bu hafta dünyaca ünlü sanatçıların konserlerinden caz festivaline, uluslararası koro etkinliklerinden dikkat çeken sergilere kadar geniş yelpazedeki kültür sanat organizasyonlarına ev sahipliği yapacak.

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İstanbul bu hafta konserler, festivaller ve sergilerle sanatın merkezi olacak
KAYNAK: (AA)

Yunan şarkıcı Konstantinos Argiros, 9 ve 10 Temmuz’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda müzikseverlerle buluşacak.

Amerikalı punk rock grubu The Offspring, 10 Temmuz’da Life Park’ta sahne alırken, Porto Rikolu sanatçı Ricky Martin ise 11 Temmuz’da KüçükÇiftlik Park’ta konser verecek.

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, 7 ve 8 Temmuz’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür organizasyonuyla iki özel konsere ev sahipliği yapacak.

7 Temmuz’da Kurtalan Ekspres, grubun kurucu üyelerinden Ahmet Güvenç’in müzik kariyerindeki 50. yılına ithaf edilen “Zamanın Ötesinde” konserinde, Barış Manço, Cem Karaca ve Erkin Koray’ın unutulmaz eserlerini konuk sanatçılar eşliğinde seslendirecek.

8 Temmuz’da ise Bulutsuzluk Özlemi, İBB İstanbul Gençlik Orkestrası ile birlikte grubun sevilen şarkılarını senfonik düzenlemelerle sahneye taşıyacak.

Atatürk Kültür Merkezi’nde de 12 Temmuz’da şef Rustam Rahmedov yönetiminde “İspanyol ve Latin Amerika Klasikleri: Müzik Tutkusu” konseri gerçekleştirilecek.

Festival takvimi yoğun

4. Uluslararası İstanbul Koro Festivali, 9-12 Temmuz tarihleri arasında İstanbul’un tarihi mekânlarında farklı ülkelerden gelen koroları ağırlayacak.

Kentin önemli kültür organizasyonlarından 33. İstanbul Caz Festivali ise 13 Temmuz’a kadar yerli ve yabancı sanatçıların konserleriyle devam edecek.

İstanbul Modern’de sergiler ve atölyeler

İstanbul Modern’de ziyaretçilerini ağırlamayı sürdüren “Semiha Berksoy: Tüm Renklerin Aryası” sergisi, sanatçının opera, tiyatro, resim, sinema ve edebiyat alanındaki üretimlerinden 200’ü aşkın eseri bir araya getiriyor.

6 Eylül’e kadar açık kalacak sergi kapsamında 8 Temmuz’da ücretsiz rehberli sergi turu düzenlenecek.

Müzede ayrıca “Panorama: Hayaller ve Yerler”, “Yüzen Adalar” ve “Renzo Piano: Yerin Ruhu” sergileri de ziyaret edilebiliyor.

10 Temmuz’da ise “Uzun Cuma” programı kapsamında müzisyen Asena Akan’ın yürütücülüğünde “Kendini Akort Et” ses atölyesi gerçekleştirilecek.

Çocuklara yönelik sanat etkinlikleri

Sakıp Sabancı Müzesi’nde devam eden Yoko Ono: İçses ve İçyapı sergisi kapsamında temmuz ayı boyunca çocuklara yönelik yaratıcı sanat atölyeleri düzenlenecek.

Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde ise “Kalbin Mührü: Reisülküttap Hacı Mustafa Efendi Yazma Eserler Koleksiyonu ve Aile Mirası” sergisi, 8-31 Temmuz tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak.

Rami Kütüphanesi’nin ücretsiz 2026 Yaz Okulu Programı, 6 Temmuz-28 Ağustos tarihleri arasında bilim, sanat, teknoloji, edebiyat ve el sanatları alanlarında çocuklara yönelik atölyeler sunacak.

Kütüphanede devam eden Rami Çocuk ve Sanat Bienali de 31 Temmuz’a kadar ziyaret edilebilecek.

Yeni sergiler ziyaretçilerini bekliyor

Ressam Cemal Toy‘un “Su, Kağıt, Boya” sergisi, 25 Temmuz’a kadar Karaköy’deki Black Light Gallery’de görülebilecek.

Metrohan’da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve İBB Miras iş birliğiyle hazırlanan “İsveç ve İstanbul: Yüzyıllar Ötesine Uzanan Karşılaşma ve Etkileşimler” sergisi 30 Ağustos’a kadar ziyarete açık olacak.

Heykeltıraş ve belgesel fotoğrafçısı Ubey Talha Akkaya‘nın “Yol” adlı multidisipliner sergisi ise Beyoğlu’ndaki Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde 10 Temmuz’a kadar sanatseverleri ağırlayacak.

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