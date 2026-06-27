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AjansHaber Kültür Bursa’da Türkiye Kültür Yolu Festivali başladı

Bursa’da Türkiye Kültür Yolu Festivali başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Bursa ayağı başladı. Festival kapsamında 13 farklı noktada 181 etkinlik düzenlenecek.

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Bursa’da Türkiye Kültür Yolu Festivali başladı
KAYNAK: (AA)

Bursa Türk İslam Eserleri Müzesi’nde gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, 2021 yılında tek şehirde başlayan festivalin bugün 7 bölgeyi kapsayan ve 26 şehre ulaşan büyük bir kültür ve sanat organizasyonuna dönüştüğünü söyledi.

Festivalin Avrupa Festivaller Birliği bünyesine dahil edilerek uluslararası ölçekte daha görünür hale geldiğini belirten Yazgı, Bursa’nın bu yıl festivalin 8’inci durağı olduğunu ifade etti.

“Şehirlerimizi marka şehir haline getirmeyi önceliyoruz”

Bakan Yardımcısı Yazgı, şunları söyledi:

“Bakanlık olarak kültür ve sanatı toplumun her kesimine ulaştırmayı, şehirlerimizin sahip olduğu kültürel mirası daha geniş kitlelerle buluşturmayı ve kentlerimizi birer marka şehir haline getirmeyi temel önceliğimiz arasında görüyoruz.”

Gastronomi rotasında 50 lezzet noktası

Festival kapsamında bu yıl öne çıkan yeniliklerden biri olan gastronomi rotasıyla ziyaretçilere Bursa’nın zengin mutfak kültürü tanıtılacak.

Uzman ekipler tarafından belirlenen 50 farklı lezzet noktasında tadım etkinlikleri, atölyeler ve gastronomi programları gerçekleştirilecek.

Ayrıca ana sahnede konserler düzenlenecek, çocuk köyü kurulacak ve tarihi mekanlarda hat sanatı ile özel sergiler sanatseverlerle buluşacak.

181 etkinlik düzenlenecek

Programın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Yazgı, festival kapsamında 13 noktada 181 etkinlik gerçekleştirileceğini belirterek Bursa’nın kültürü, sanatı, el sanatları ve gastronomisinin ziyaretçilerle buluşturulacağını söyledi.

#kültür ve turizm bakanlığı
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