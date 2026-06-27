24 ilde uyuşturucu operasyonu: 122 şüpheli tutuklandı

Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve il jandarma komutanlıklarınca yürütülen operasyonlar geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

24 ilde eş zamanlı operasyon

Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mersin, Sakarya, Samsun, Tokat, Uşak ve Van’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlara Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip timlerinin de desteğiyle 1.025 narkotik ve asayiş ekibi ile 6 bin 440 personel katıldı.

Sosyal medya üzerinden satış tespiti

Yapılan çalışmalarda, sokak satıcılarının sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu ticareti yaptıkları ve örgütlü şekilde hareket ettikleri belirlendi.

Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

Operasyonlarda 412 kilogram uyuşturucu madde ile 367 bin 431 uyuşturucu hap ele geçirildi.

122 tutuklama

Gözaltına alınan 202 şüpheliden 122’si tutuklanırken, 80 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.