İstanbul merkezli 11 ilde organize suç örgütlerine operasyon: 51 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteğiyle organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Dört ayrı suç örgütü hedef alındı

Soruşturma kapsamında, nitelikli yağma, tehdit, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, kasten yaralama ve mala zarar verme başta olmak üzere çok sayıda suça karıştıkları belirlenen şüphelilerin, Türkiye genelinde ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren dört ayrı organize suç örgütünün üyesi olduğu tespit edildi.

Yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda zanlıların kimlikleri ile adresleri belirlendi.

11 ilde eş zamanlı baskın

Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul’un yanı sıra Şanlıurfa, Hatay, Kocaeli, Muş, Van, Elazığ, Adana, İzmir, Antalya ve Bingöl’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 51 şüpheli gözaltına alınırken, zanlılar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Soruşturma sürüyor

Yetkililer, organize suç örgütlerine yönelik soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.