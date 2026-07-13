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AjansHaber Kültür İstanbul’da bu hafta sanat dolu takvim: Konserden sergiye, tiyatrodan sinemaya birçok etkinlik

İstanbul’da bu hafta sanat dolu takvim: Konserden sergiye, tiyatrodan sinemaya birçok etkinlik

İstanbul’da bu hafta konser, tiyatro, sergi, sinema ve atölye etkinlikleri sanatseverlerle buluşacak. Kentin farklı noktalarında düzenlenecek programlarda yerli ve yabancı sanatçılar sahne alırken, çok sayıda sergi de ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.

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İstanbul’da bu hafta sanat dolu takvim: Konserden sergiye, tiyatrodan sinemaya birçok etkinlik

İstanbul, bu hafta da sanatın farklı dallarından etkinliklere ev sahipliği yapacak. Kent genelinde düzenlenecek konser, tiyatro, sergi, sinema gösterimi ve atölyeler, sanatseverlere zengin bir program sunacak.

Konserler müzikseverlerle buluşacak

İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenecek “Vatan Uğruna: İrade Bizim Zafer” konseri, 15 Temmuz’da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Yeni Türkü bugün Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da, 24 Temmuz’da ise Mask Beach’te sahne alacak.

Mashroom, 16 Temmuz’da Zorlu PSM Vestel Amfi’de konser verecek. İngiliz alternatif rock grubu Suede ise 17 Temmuz’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşacak.

Damon Albarn ve Jamie Hewlett tarafından kurulan Gorillaz, yeni albümü “The Mountain” turnesi kapsamında 14 ve 16 Temmuz’da Türkiye’de ilk kez Bonus Parkorman’da konser verecek.

Barabar da “HepBarabar” projesi kapsamında 17 Temmuz’da ENKA Eşref Denizhan Açık Hava Tiyatrosu’nda sahne alacak.

Tiyatro ve bale sahneleri hareketlenecek

The Imperial Russian Ballet Company, Çaykovski’nin klasik eseri “Kuğu Gölü”nü 17 Temmuz’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneleyecek.

Peter Shaffer’ın “Amadeus” oyunu 15 Temmuz’da, “Don Quixote” ise 16 Temmuz’da Harbiye Açıkhava’da izleyiciyle buluşacak.

Güven Kıraç, Erkan Can, Levent Ülgen ve Bahtiyar Engin’in rol aldığı “Alevli Günler” 15 Temmuz’da Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda sahnelenecek.

Bülent Emin Yarar ve Yetkin Dikinciler’in başrollerini paylaştığı “Profesyonel” ise 18 Temmuz’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde tiyatroseverlerle buluşacak.

Sergiler sanatseverleri bekliyor

Pera Müzesi’nde Petek Halman Kara’nın “Suyun Kıyısında: Halil Paşa’nın Yaşamı ve Sanatı” sergisi kapsamında 17 Temmuz’da yaratıcı yazarlık atölyesi düzenlenecek.

Dolmabahçe Sarayı Saray Koleksiyonları Müzesi’nde “Günebakan”, Kalyon Kültür’de “Güneşin Kıyısı”, Decollage Art Space’te “The Habits”, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde “Virginia Woolf: Kıyılar Arasında Yankılar”, İstanbul Modern’de “Semiha Berksoy: Tüm Renklerin Aryası”, Sakıp Sabancı Müzesi’nde “Yoko Ono: İçses ve İçyapı” ile Metrohan’da “İsveç ve İstanbul: Yüzyıllar Ötesine Uzanan Karşılaşma ve Etkileşimler” sergileri ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Sinema ve aile etkinlikleri

Zorlu PSM’de “Pluxee Sinema Günleri” kapsamında “Hamnet” filmi bugün açık havada gösterilecek.

Hava akrobasisi, dijital sahne teknolojileri ve interaktif efektleri bir araya getiren “The Little Prince: An Adventure in Istanbul” gösterisi ise 19, 20, 24, 25 ve 31 Temmuz’da Yücel Art Center’da izleyiciyle buluşacak.

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