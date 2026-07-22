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AjansHaber Kültür Christopher Nolan’ın “Odyssey” filmi ilk hafta sonunda 225 bini aşkın izleyiciye ulaştı

Christopher Nolan’ın “Odyssey” filmi ilk hafta sonunda 225 bini aşkın izleyiciye ulaştı

Christopher Nolan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu “Odyssey”, vizyona girdiği ilk hafta sonunda Türkiye’de sinemaseverlerden yoğun ilgi gördü.

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Christopher Nolan’ın “Odyssey” filmi ilk hafta sonunda 225 bini aşkın izleyiciye ulaştı
KAYNAK: (AA)

Paribu Cineverse’ten yapılan açıklamaya göre film, 17-19 Temmuz tarihlerini kapsayan ilk hafta sonunda Türkiye genelindeki Paribu Cineverse salonlarında 225 bin 258 kişi tarafından izlendi.

Çevrim içi bilet satış oranı yükseldi

Açıklamaya göre, sektör genelinde ortalama yüzde 31 seviyesinde seyreden çevrim içi bilet satış oranı, “Odyssey” filminin vizyona girmesiyle yüzde 51’e yükseldi.

İzleyicilerin büyük bölümünü 20-29 yaş grubu oluşturdu

Filmi Paribu Cineverse salonlarında izleyenlerin yüzde 42,7’sini 20-29 yaş grubundakiler oluştururken, izleyicilerin yüzde 62’si erkeklerden oluştu.

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