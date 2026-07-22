Christopher Nolan’ın “Odyssey” filmi ilk hafta sonunda 225 bini aşkın izleyiciye ulaştı

Paribu Cineverse’ten yapılan açıklamaya göre film, 17-19 Temmuz tarihlerini kapsayan ilk hafta sonunda Türkiye genelindeki Paribu Cineverse salonlarında 225 bin 258 kişi tarafından izlendi.
Çevrim içi bilet satış oranı yükseldi
Açıklamaya göre, sektör genelinde ortalama yüzde 31 seviyesinde seyreden çevrim içi bilet satış oranı, “Odyssey” filminin vizyona girmesiyle yüzde 51’e yükseldi.
İzleyicilerin büyük bölümünü 20-29 yaş grubu oluşturdu
Filmi Paribu Cineverse salonlarında izleyenlerin yüzde 42,7’sini 20-29 yaş grubundakiler oluştururken, izleyicilerin yüzde 62’si erkeklerden oluştu.