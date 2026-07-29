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AjansHaber Gündem Kabine, kritik gündemle Beştepe’de toplanacak: Terörsüz Türkiye, ekonomi ve bölgesel gelişmeler masada

Kabine, kritik gündemle Beştepe’de toplanacak: Terörsüz Türkiye, ekonomi ve bölgesel gelişmeler masada

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bugün Beştepe’de toplanacak. Toplantıda, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar, ekonomideki son gelişmeler ve bölgesel gündem başta olmak üzere birçok kritik konu ele alınacak.

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Kabine, kritik gündemle Beştepe’de toplanacak: Terörsüz Türkiye, ekonomi ve bölgesel gelişmeler masada

İki haftalık aranın ardından gerçekleştirilecek kabine toplantısının ana gündem maddesini, Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan yasal düzenleme oluşturacak.

Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme değerlendirilecek

Terörle mücadelede yeni döneme ilişkin hazırlıkları sürdüren hükümetin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) tatile girmeden yasalaştırmayı hedeflediği düzenlemede gelinen son aşama kabine toplantısında değerlendirilecek.

Bu kapsamda yürütülen temaslar, ilgili kurumların hazırlıkları ve sürecin yol haritasına ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yapılması bekleniyor.

Bölgesel gelişmeler gündemde

Kabine toplantısında dış politika başlığı altında Orta Doğu’daki son gelişmeler de ele alınacak.

Özellikle ABD ile İran arasında devam eden gerilimin bölgesel yansımaları değerlendirilirken, Ankara’nın bölgede kalıcı barışın sağlanmasına yönelik yürüttüğü diplomatik girişimler gözden geçirilecek. Washington ile Tahran arasında yeniden diyalog zemini oluşturulmasına yönelik uluslararası temasların da toplantıda ele alınması bekleniyor.

Ekonomide son durum masaya yatırılacak

Kabinenin bir diğer önemli gündem başlığını ekonomi oluşturacak.

Orta Doğu’da yaşanan gelişmelerin ve Hürmüz Boğazı kaynaklı risklerin küresel ekonomi ile ticaret üzerindeki etkileri değerlendirilecek. Enflasyon üzerindeki dış kaynaklı baskılara karşı atılabilecek adımların görüşüleceği toplantıda, Orta Vadeli Program ile 12’nci Kalkınma Planı kapsamında yürütülen ekonomi programının son durumu ve piyasalardaki gelişmeler de ele alınacak.

Toplantıda ayrıca Türkiye ve dünya gündemindeki diğer önemli başlıkların da değerlendirilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, kabine toplantısının ardından alınan kararlar ve gündeme ilişkin millete sesleniş konuşması yapması öngörülüyor.

#Kabine toplantısı
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