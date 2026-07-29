KPSS Ön Lisans başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 4 Ekim 2026’da gerçekleştirilecek Kamu Personel Seçme Sınavı (2026-KPSS Ön Lisans) için başvuru sürecini başlattı.
ÖSYM’nin duyurusuna göre, sınava başvurular 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek. Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasıyla tamamlayabilecek.
DHBT başvuruları eylülde
Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyen adayların katılacağı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak.
DHBT başvuruları 22-30 Eylül tarihleri arasında alınacak. Ön lisans düzeyinde DHBT’ye katılacak adayların, öncelikle 4 Ekim’de yapılacak 2026-KPSS Ön Lisans Sınavı’na başvuru yapmaları gerekiyor.
Başvurular, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri, Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilebilecek.